Доводилося бігти всю дистанцію через неприємні відчуття, – Віта Семеренко

Українська біатлоністка Віта Семеренко, яка фінішувала на 26-й позиції в гонці переслідування у німецькому Оберхофі, прокоментувала свій результат. Віта заявила, що її шанси фінішувати високо унеможливила погана стрільба на першому вогневому рубежі.

Віта, почавши гонку на високому шостому місці, в підсумку втратила аж двадцять позицій.

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"Відчуваю себе добре, незважаючи на вітер і невеликий туман працювалося цілком непогано, просто з першим рубежем не впоралася. Зробила на вітер поправку, а в підсумку, як виявилося, її не потрібно було робити. Це моя помилка, а після трьох штрафних кіл відпала десь за першу двадцятку або навіть тридцятку спортсменок.

На наступних вогневих рубежах потрібно було стріляти в нуль, але не вийшло, і в підсумку ось такий результат. Сьогодні на останньому колі я відчувала себе набагато краще, ніж у спринті. Що стосується лиж, то вони йшли дуже добре. Просто у мене така техніка, що мені дуже складно по глянцю бігати, відразу ноги набрякають, тому доводилося бігти всю дистанцію через неприємні відчуття", – цитує Віту сайт Федерації біатлону.

Нагадаємо, що найкращою серед українок в персьюті стала Анастасія Меркушина, яка з одним промахом посіла 19-е місце, стартувавши 35-ю. Виграла ж гонку італійка Ліза Віттоцці.