Доводиться давати інтерв'ю в перерві матчу: Костевич здивував, як спілкується зі ЗМІ в Польщі

Колишній гравець львівських "Карпат" Володимир Костевич, який наразі грає за "Лех", розповів про те, як відрізняється робота футболістів з журналістами в Польщі та Україні.

"У Польщі, якщо потрібно, то доводиться давати інтерв'ю в перерві поєдинку, не кажучи вже про до й післяматчевого спілкування з представниками ЗМІ", – сказав Костевич в інтерв'ю Zbirna.com.

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Також 26-річний захисник розповів, чи футболісти відмовляють в інтерв'ю журналістам.

"У Польщі це рідкість. Після матчу взагалі прес-аташе називає два прізвища й футболісти йдуть в мікст-зону", – резюмував Костевич.

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