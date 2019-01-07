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      Доводиться давати інтерв'ю в перерві матчу: Костевич здивував, як спілкується зі ЗМІ в Польщі

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      Костевич здивував, як спілкується зі ЗМІ в Польщі
      Костевич здивував, як спілкується зі ЗМІ в Польщі / lechpoznan.pl

      Колишній гравець львівських "Карпат" Володимир Костевич, який наразі грає за "Лех", розповів про те, як відрізняється робота футболістів з журналістами в Польщі та Україні.

      "У Польщі, якщо потрібно, то доводиться давати інтерв'ю в перерві поєдинку, не кажучи вже про до й післяматчевого спілкування з представниками ЗМІ", – сказав Костевич в інтерв'ю Zbirna.com.

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      Також 26-річний захисник розповів, чи футболісти відмовляють в інтерв'ю журналістам.

      "У Польщі це рідкість. Після матчу взагалі прес-аташе називає два прізвища й футболісти йдуть в мікст-зону", – резюмував Костевич.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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