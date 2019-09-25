Доживу і вийду, – бранець Кремля Шумков написав емоційного листа з неволі

Незаконно засуджений український активіст, ексохоронець Дмитра Яроша та військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков у листі з російської колонії розповів, як намагається уникнути провокацій російських тюремників.

Про це йдеться у листі волонтерці ініціативи Save Oleg Sentsov та журналістці 24 каналу Катерині Петренко.

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"Чи бачила в інтернеті мою промову на суді? У якій я сказав, що ще в 16 років, обираючи шлях українського націоналіста, усвідомлював, що подібне, що сталося зі мною, цілком може відбутися, але ж могло бути і гірше. Сидячи у неволі, я ще більше впевнився у своїх переконаннях. І став значно менш емоційним. Тут це мені треба хоча б для того, аби не вестись на провокації працівників, які вони майже щодня намагаються робити, починаючи розмови на політичні теми", – написав Шумков.

Він також розповів, що спогади про Херсон, Одесу та Київ, забирають його з тої реальності, де він зараз знаходиться. Шумков поділився: за всі 2 роки тюрми цілковито відновив у пам'яті своє життя, починаючи з перших дитячих спогадів.



Незадовго до полону після участі в Революції Гідності Шумков був охоронцем тодішнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша

З Божою допомогою доживу і вийду. Питання, коли вийду. Хотілося б звісно до грудня 2020-го року. Адже я твердо знаю, що потрібен в Україні багатьом людям і чимало справ мене чекає. А взагалі дуже сподіваюсь, що після повернення Господь приготував мені нові випробування і задачі, втіливши які, я зможу підняти міць та авторитет нашої України,

– написав Олександр Шумков.

У наступному листі, який надійшов сьогодні, 25 вересня, йдеться про те, що наступне судове засідання, де оскаржуватимуть незаконне утримання Шумкова в штрафному ізоляторі, відбудеться 30 вересня. Заручник Кремля додав, що в ШІЗО можуть його закрити і знову, адже російські тюремники лише нарощують провокації, аби зробити умови утримування ще жорсткішими.

"Останнім часом багато актів порушення правил внутрішнього розпорядку на мене йде. То без верхньої куртки ходжу по камері, то підтягуюсь, а це все порушення. А також моральний тиск – все на політичні теми намагаються мене розсмикати", – написав Шумков.

Як надіслати листа Олександру Шумкову?

Можна через Фсин-письмо, вказуючи колонію ИК-4 і місто Торжок. А можна звичайною поштою за адресою: 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, Шумкову Александру Сергеевичу 1989 г. р. Писати мусимо російською і з дотриманням цензури.

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Що відомо про Олександра Шумкова?З 2006 року – член херсонського осередку Спілки української молоді, організатор просвітницьких історичних івентів. Учасник Революції Гідності та російсько-української війни на Донбасі, ексохоронець колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша, військовослужбовець ЗСУ.



З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він залучався у якості дізнавача до військових правоохоронних органів, де займався розшуком та дізнанням дезертирів.



У російському полоні перебуває вже третій рік. У серпні 2017-го його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся.

Що відомо про справу Шумкова?У РФ Шумкова незаконно засудили за "екстремізм" – членство у "Правому секторі" – до 4 років російської тюрми, де катують.



ФСБ проводило 24-годинний безперервний допит і створювало примусове голодування під час етапування до втрати 20 кілограмів і фізичного виснаження. Неодноразово намагались схилити до співпраці, але українець твердо стоїть на своєму і від переконань не відмовляється.



Наразі заручник Кремля має відбути півроку в одиночній камері, в бараці посиленого режиму виправної колонії №4 міста Торжок Тверської області. Після масштабного обміну "35 на 35" з початку вересня російські тюремники посилили на Шумкова фізичний і психологічний тиск, вдаються до провокацій, проводять в камері незаконні обшуки та вилучають особисті речі бранця.

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