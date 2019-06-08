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      ДОЗОР наочно показав, як працюють спецпризначенці-прикордонники: фото та відео

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      Боєць ДОЗОРу на американському Safe Boat 27
      Боєць ДОЗОРу на американському Safe Boat 27 / Держприкордонслужба

      Як доставляють оперативні групи спецпризначенців у місця вчинення злочину на державному кордоні України, як здійснюється висадка спецгруп та затримання зловмисників – ці та інші операції показали журналістам та простим глядачам військовослужбовці ДОЗОРу у Києві на Дніпрі 7 червня.

      8 травня США передали у користування українським прикордонникам два катери Safe Boat 27. Навчання під наглядом американських інструкторів тривало 30 днів, і от 7 червня військовослужбовці Десятого окремого загону оперативного реагування (ДОЗОР) відзвітували про успіхи та показали свої навички, необхідні для охорони державного кордону. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

      Читайте також: Чи можуть зараз військові стріляти у відповідь ворогу на Донбасі: позиція ООС

      Бійці ДОЗОРу відпрацювали елементи рятувальних і штурмових операцій, а також розв'язання нестандартних ситуацій на воді.

      ДОЗОР на Дніпрі: дивіться фото

       

       

      Також спецпризначенці показали навички використання та експлуатації катерів Safe Boat 27, доставки та висадки оперативних спецгруп та інших операцій, необхідних для охорони державного кордону.

      Дивіться відео про українських прикордонників-спецпризначенців:

      До слова, катери  Safe Boat 27 можна використовувати як для патрулювання, так і для виконання рейдово-штурмових завдань. Команда катера – 4 військовослужбовці, та в разі необхідності на ньому можна розмістити до 20 бійців десанту зі спорядженням.

      Що таке ДОЗОР? Це орган охорони державного кордону, Десятий окремий загін оперативного реагування. Особливі завдання загону:
      – проведення локальних (точкових) дій на визначених Держприкордонслужбою напрямках;
      – участь в організації охорони місць перебування президента України та інших посадових осіб;
      – підтримка постійної готовності до виконання завдань, які виникають раптово у мирний час;
      – підтримка бойової готовності при переході з мирного на воєнний стан.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Києва Новини США
      Джерело: 24 канал
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