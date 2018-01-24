Дозволивши Туреччині почати спецоперацію в Сирії, Путін вказав Асаду на його місце, – FT

21 січня Туреччина розпочала військову спецоперацію "Оливкова гілка" проти курдських формувань в Афріні, на північному заході Сирії. Це не могло статися без згоди глави Кремля Володимира Путіна. Однак поки важко визначити його стратегічні мотиви.

Поки скидається на те, що, допустивши наземну операцію турків, налаштованих проти режиму Башара Асада, Кремль хотів показати сирійському лідерові, що російська підтримка не безперечна, йдеться у редакційні статті Financial Times.

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Водночас, як зауважує видання, у сусідній провінції Ідліб проросійські сили та війська Ірану ведуть наступ на повстанські угруповання, які підтримує Туреччина. Тож у чому б не полягав розрахунок Москви, її задовольняє вже те, що конфлікт у Сирії спричиняє розбрат між членами НАТО, зазначається в публікації.

Тим часом мета Туреччини щодо "Оливкової гілки" зрозуміліша. Реджеп Ердоган заявив, що наземна операція проти курдів проводиться в інтересах національної безпеки його країни, а також з метою "зачистки" Афрін та Манбіджа від терористів для того, щоб туди повернулися сирійці, які проживають у Туреччині.

Британська газета не заперечує реальність побоювань Туреччини за свою безпеку. FT пояснює, що США нещодавно заявили про те, що залишають свої війська в Сирії, а коаліція під їхнім керівництвом навчатиме 30-тисячні прикордонні сили в курдських районах.

Все це демонструє, наскільки сильно зруйнувалися американо-турецькі відносини, а Захід став обмежений у своєму впливі на "битви чужими руками" між іноземними державами, що відбуваються в Сирії, робить висновок видання.

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