"Дозвольте людині поплакати": як варто поводитись тим, хто прийняв вимушених переселенців

В умовах війни Росії проти України мільйонам громадян довелося покинути свій дім, аби переїхати у безпечне місце. Через такі страшні події у людей виникає величезний спектр емоцій, тож на них потрібно правильно реагувати.

Люди, які приймають до себе вимушено переміщених осіб, повинні розуміти, що вони можуть перебувати у стані шоку чи переживати гострий стрес. Про це розповіла психотерапевтка, співзасновниця платформи "Хаб стійкості" Анастасія Ніжнік в ефірі 24 каналу.

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Про що варто поговорити з людиною

За словами психотерапевтки, переживання людини, яка покинула дім чи рідних, може проявлятися у різних форматах. Наприклад, станом заціпеніння чи небажанням когось чути або бачити.

Однак треба поважати право людини обмежити комунікацію.

Іноді може бути багато сліз і це теж нормально – треба дати людині можливість поплакати, а не казати, що не треба плакати й усе буде добре. Це не є правдою, це не заспокоєння. Людина має виплакати свої емоції, якщо вони є,

– зазначила психотерапевтка.

Як зауважила Ніжнік, якщо у людини є певна агресія, то варто спробувати пояснити, що ви бачите її переживання за близьких людей, розумієте, що дуже важко бути у стані цілковитої невідомості, але заради безпеки потрібно було відмовитися від свого звичного життя.

Також варто запропонувати допомогу, якщо це можливо. Однак варто розуміти, чи ви справді готові до виконання того, що необхідно буде зробити.

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