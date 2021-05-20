Юрба журналістів та посилені заходи безпеки: у ДП "Антонов" готові до пресконфренції Зеленського

Президент Володимир Зеленський відповідатиме на питання журналістів 20 травня – під час великої пресконференції. Зустріч глави держави з медійниками відбудеться в ангарі державного підприємства "Антонов".

Місця для президента та журналістів розташували поблизу найбільшого у світі вантажного літака "Мрія". Медійників доставили в ангар автобусами.

До теми В Офісі Президента розповіли про головні теми пресконференції Зеленського

Учасникам пресконференцію міряли температуру

Під час зустрічі з президентом вимагають дотримання протиепідеміологічних правил. Учасниками пресконференції видавали маски та пропонували скористатись антисептиком. Також усім здійснювали моніторинг температури. Журналістам довелось пройти і через рамку металошукача.

Розмова відбуватиметься на фоні "Мрії" / Фото Анни Брикової, 24 канал

Ангар ДП "Антонов" / Фото Анни Брикової, 24 канал

Журналістам пропонували маски та антисептик / Фото Анни Брикової, 24 канал

Під місцем пресконференції зібрали акцію протесту

Біля входу на держпідприємство, повідомляю "Сегодня" зібрались учасники акції "Ідемо спитати Зеленського". Серед них, за попередньою інформацією, – родичі звинувачених у справі про вбивство Павла Шеремета.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, що зустріч глави держави з представниками ЗМІ підбиватиме своєрідний підсумок двох років роботи. Президент проаналізує конкретні результати у конкретних реформах, позначить подальші напрямки трансформації країни та частково відкриє завісу того, що буде відбуватися під час святкування 30-річчя Незалежності.