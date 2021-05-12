Українські прикордонники помітили в районі Чорноморська ракетний корвет Росії
Українські прикордонники 12 травня виявили у Чорному морі російський ракетний корвет. Судно країни-агресора перебувало неподалік міста Чорноморськ, що на Одещині.
Джерело:"Укрінформ"
Про це повідомила очільниця пресслужби регіонального управління морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.
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Вранці 12 травня військовослужбовці прикордонного поста в Одеській області запеленгували перебування ракетного корвета чорноморського флоту Росії "Павло Державін" на відстані 19 миль на схід від міста Чорноморськ Одеської області,
– сказала вона.
Речниця зазначила, що, зафіксувавши невідомий об'єкт, українські військові опитали його по радіоканалу й отримали відповідь: це "Бугіль 363".
За її словами, "такий позивний у патрульного корабля чорноморського флоту Росії з бортовим номером 363 – ракетного корвета "Павло Державін".
Наталія Гуменюк додала, що після викриття російський корабель "втік" у напрямку тимчасово окупованого агресором Кримського півострова.
Що цьому передувало
- Американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton 27 квітня зайшов у Чорне море. У Росії одразу оголосили навчання і відправили у море крейсер "Москва".
- Днями, 8 травня, флагман Морської охорони України зустрів корабель Берегової охорони США. Судна перетнулися у точці рандеву – на відстані понад 100 морських миль від Одеси.
- Екіпаж Сполучених Штатів провів спільні навчання з українськими прикордонниками, хоча цьому всіляко намагалася завадити Росія.
- Вже через 2 дні, 10 травня, кораблі України та США разом відправилися в морський порт Одеси.
- Фрегат американської Берегової охорони Hamilton надвечір 11 травня залишив Одесу.
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