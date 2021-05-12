Українські прикордонники помітили в районі Чорноморська ракетний корвет Росії

Українські прикордонники 12 травня виявили у Чорному морі російський ракетний корвет. Судно країни-агресора перебувало неподалік міста Чорноморськ, що на Одещині.

Про це повідомила очільниця пресслужби регіонального управління морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.

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Вранці 12 травня військовослужбовці прикордонного поста в Одеській області запеленгували перебування ракетного корвета чорноморського флоту Росії "Павло Державін" на відстані 19 миль на схід від міста Чорноморськ Одеської області,

– сказала вона.

Речниця зазначила, що, зафіксувавши невідомий об'єкт, українські військові опитали його по радіоканалу й отримали відповідь: це "Бугіль 363".

За її словами, "такий позивний у патрульного корабля чорноморського флоту Росії з бортовим номером 363 – ракетного корвета "Павло Державін".

Наталія Гуменюк додала, що після викриття російський корабель "втік" у напрямку тимчасово окупованого агресором Кримського півострова.

Що цьому передувало

Американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton 27 квітня зайшов у Чорне море. У Росії одразу оголосили навчання і відправили у море крейсер "Москва".

Днями, 8 травня, флагман Морської охорони України зустрів корабель Берегової охорони США. Судна перетнулися у точці рандеву – на відстані понад 100 морських миль від Одеси.

Екіпаж Сполучених Штатів провів спільні навчання з українськими прикордонниками, хоча цьому всіляко намагалася завадити Росія.

Вже через 2 дні, 10 травня, кораблі України та США разом відправилися в морський порт Одеси.

Фрегат американської Берегової охорони Hamilton надвечір 11 травня залишив Одесу.

Росія 24 квітня закрила 3 регіони Чорного моря для іноземних кораблів до 31 жовтня. У МЗС України наголосили, що такі дії агресора – це грубе порушення права на свободу судноплавства

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