Драбина, тачка, скейтборд: суд з'ясовує, хто та як викрав 100-кілограмову золоту монету з музею

Чотирьох чоловіків звинувачують у крадіжці велетенської золотої монети з берлінського музею Боде, вчиненої у 2017 році. Наразі у столиці Німеччини розпочався судовий процес над підозрюваними.

Про це повідомило BBC.

У справі йдеться, що під час крадіжки монети з музею зловмисники піднялися на естакаду залізниці, що проходить поруч і за допомогою складної драбини проникли в будівлю музею через вікно третього поверху, де не було сигналізації. Потім вони розбили вітрину і вивезли монету на тачці та скейтборді до місця, де їх чекав автомобіль. Викрадену монету, ймовірно, розділили на частини, переплавили та продали як брухт.

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Відомі імена трьох підозрюваних віком 20-24 роки: це рідні брати Ахмед та Вайчі Реммо та їх двоюрідний брат Віссам Реммо. Крім цього конкретного злочину, вони звинувачуються в зв'язках з організованою злочинністю загалом. Походять брати з родини ліванських мігрантів. Четвертий підозрюваний працював охоронцем в музеї і оголошений прокурорами співучасником у крадіжці.

Про яку монету йде мова? Назва – "Велике канадське кленове листя", вага – 100 кілограмів, цінність – виготовлена ​​з чистого золота у 24 карати. Номінал – 1 мільйон канадських доларів, реальна вартість – майже 4 мільйони євро, унікальність – усього таких монет 5. Вигляд та параметри – товщина три сантиметри, діаметр 53 сантиметри. Зображення – на одній зі сторін – портрет королеви Єлизавети II, на іншій – кленове листя, символ Канади. Походження – викарбувана у Канаді 2007 року, подарована музею анонімним колекціонером.

Адвокат звинувачених заявив в суді, що поліція не надала жодних доказів, що саме брати Реммо скоїли крадіжку, адже у ніч викрадення камери зафіксували трьох осіб в масках, які наблизилися до музейної будівлі – і не більше. Утім, у липні 2018 року поліція провела обшуки і конфіскації в 77 будинках і квартирах, які належать родині Реммо – поліція підозрює, що цю нерухомість придбали на злочинні доходи.



Викрадена монета

У ході розслідування невідомі особи відкрили автомобіль, імовірно використаний при пограбуванні, і облили його всередині з вогнегасника. Ця спроба приховати сліди злочину виявилася невдалою. Вирок у справі очікують 28 березня.

Нагажаємо, раніше 24 канал писав, що 9 січня правоохоронці спільно з ДБР та віськовою прокуратурою спіймали інспектора прикордонної служби на отриманні ним частини хабара. Під час затримання, аби позбутися грошей, прикордонник намагався їх з’їсти.