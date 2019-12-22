Dragon Capital купує львівський "Ідея Банк": деталі

Група Dragon Capital разом з приватним інвестором куплять львівський "Ідея Банк". Угоду про придбання 100% акцій банку в польського холдингу Getin Holding вже підписали.

Про оформлення купівлі повідомили у фейсбуці інвестиційної компанії Dragon Capital.

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Угода набере чинності після погодження Антимонопольним комітетом України та Національним банком України, а також після виконання сторонами попередніх умов угоди,

– йдеться в повідомленні.

На сайті Getin Holding зазначено, що акції купують кіпрська Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. з острова Джерсі і фізична особа.

Ціна покупки становить 1,368 мільярда гривень, або 224,76 мільйона польських злотих. Але з цієї ціни вирахують суми дивідендів до закриття угоди та ціну 100% участі у ТОВ "Нью Фінанс Сервіс" (приблизно 5 мільйонів гривень). Ціна також може бути зменшена в результаті переговорів сторін та підготовки незалежним аудитором звіту.

Що відомо про "Ідея Банк"

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований в 1989 році. Єдиним його акціонером на 1 січня 2019 року була польська фінансова група Getin Holding S.A.

За даними НБУ, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів (7,013 мільярда гривень) банк займав 25-е місце серед 76 чинних банків України.

Польський фінансовий холдинг виставив український "Ідея Банк", головний офіс якого розташований у Львові, на продаж у жовтні 2019 року.

Що відомо про Getin Holding?Польська фінансова група. Сфери діяльності: роздрібні банківські послуги, автокредитування, лізинг, іпотека, посередництво в страхуванні.

До складу компанії входять Idea Bank (Польща), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Україна), Idea Bank (Білорусь), Idea Bank (Румунія), Carcade (Росія). Найбільшим бенефіціаром Getin Holding є громадянин Польщі та Мальти Лешек Чарнецький.

Що відомо про Dragon Capital? Найбільша інвестиційна компанія України. Працює у сфері інвестицій та фінансових послуг. Надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, приватних інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.



У 2016-2018 компанія з європейськими та американськими партнерами інвестувала в нерухомість України приблизно 400 мільйонів доларів.