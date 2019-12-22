13:17
22 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      Dragon Capital купує львівський "Ідея Банк": деталі

      250 Читать новость на русском
      Dragon Capital купить львівський "Ідея Банк" / finbalance.com.ua

      Група Dragon Capital разом з приватним інвестором куплять львівський "Ідея Банк". Угоду про придбання 100% акцій банку в польського холдингу Getin Holding вже підписали.

      Про оформлення купівлі повідомили у фейсбуці інвестиційної компанії Dragon Capital.

      Читайте також: СБУ вимагає від "Приватбанку" узгоджувати позови проти Коломойського: документ

      Угода набере чинності після погодження Антимонопольним комітетом України та Національним банком України, а також після виконання сторонами попередніх умов угоди, 
      – йдеться в повідомленні.

      На сайті Getin Holding зазначено, що акції купують кіпрська Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. з острова Джерсі і фізична особа.

      Ціна покупки становить 1,368 мільярда гривень, або 224,76 мільйона польських злотих. Але з цієї ціни вирахують суми дивідендів до закриття угоди та ціну 100% участі у ТОВ "Нью Фінанс Сервіс" (приблизно 5 мільйонів гривень). Ціна також може бути зменшена в результаті переговорів сторін та підготовки незалежним аудитором звіту.

      Що відомо про "Ідея Банк"

      • "Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований в 1989 році. Єдиним його акціонером на 1 січня 2019 року була польська фінансова група Getin Holding S.A.
      • За даними НБУ, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів (7,013 мільярда гривень) банк займав 25-е місце серед 76 чинних банків України. 
      • Польський фінансовий холдинг виставив український "Ідея Банк", головний офіс якого розташований у Львові, на продаж у жовтні 2019 року.

      Що відомо про Getin Holding?Польська фінансова група. Сфери діяльності: роздрібні банківські послуги, автокредитування, лізинг, іпотека, посередництво в страхуванні.
      До складу компанії входять Idea Bank (Польща), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Україна), Idea Bank (Білорусь), Idea Bank (Румунія), Carcade (Росія). Найбільшим бенефіціаром Getin Holding є громадянин Польщі та Мальти Лешек Чарнецький.

      Що відомо про Dragon Capital? Найбільша інвестиційна компанія України. Працює у сфері інвестицій та фінансових послуг. Надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, приватних інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.

      У 2016-2018 компанія з європейськими та американськими партнерами інвестувала в нерухомість України приблизно 400 мільйонів доларів. 

      Ханука: що це за свято і як його відзначають
      сьогодні
      8222
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Банки Новини Польщі Інвестиції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Скандал із Мариною Порошенко: чому колишня перша леді образилася на владу
      Дмитро Гнап 368
      сьогодні , 12:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 203
      сьогодні , 09:03 Головні новини 21 грудня: деталі нового газового контракту і масове закриття гральних закладів
      Ірина Вихрущ 1642
      21 грудня , 23:00 Скасування депутатської недоторканності: що насправді ухвалили парламентарі
      Анна Калюжна 1090
      21 грудня , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 6866
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук