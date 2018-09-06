Драматичний багряний: наймодніший манікюр осені

На зміну класичному червоному приходить багряний манікюр. Цей готичний відтінок має ефектний вигляд на будь-якому осінньому образі.

Приклади багряного манікюру можна знайти на подіумах: від Etro і Badgley Mischka до Temperley London і Christian Siriano, пише Vogue.

Читайте також: Осінній манікюр: 10 наймодніших кольорів

Лаки сміливого і драматичного тону можна знайти в осінніх колекціях багатьох брендів, зокрема, у Chanel і Givenchy.