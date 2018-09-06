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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Драматичний багряний: наймодніший манікюр осені

84 Читать новость на русском
Багряний манікюр: ідеї
Багряний манікюр: ідеї / Badgley Mischka

На зміну класичному червоному приходить багряний манікюр. Цей готичний відтінок має ефектний вигляд на будь-якому осінньому образі.

Приклади багряного манікюру можна знайти на подіумах: від Etro і Badgley Mischka до Temperley London і Christian Siriano, пише Vogue.

Читайте також: Осінній манікюр: 10 наймодніших кольорів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

Лаки сміливого і драматичного тону можна знайти в осінніх колекціях багатьох брендів, зокрема, у Chanel і Givenchy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Frances Liang (@purplenailbox)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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