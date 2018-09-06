Драматичний багряний: наймодніший манікюр осені
На зміну класичному червоному приходить багряний манікюр. Цей готичний відтінок має ефектний вигляд на будь-якому осінньому образі.
Приклади багряного манікюру можна знайти на подіумах: від Etro і Badgley Mischka до Temperley London і Christian Siriano, пише Vogue.
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Лаки сміливого і драматичного тону можна знайти в осінніх колекціях багатьох брендів, зокрема, у Chanel і Givenchy.
Джерело: 24 Канал
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