Немає жодних виправдань, – Драпатий відреагував на вбивство військового ТЦК

На Полтавщині 1 лютого застрелили військовослужбовця ТЦК. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий відреагував на злочин і засудив дії нападника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис генерал-майора у мережі.

Важливо У Пирятині застрелили військовослужбовця Полтавського РТЦК

Немає жодних виправдань вбивству

Драпатий у мережі заявив, що вбивства військових у тилу – це червона лінія, яку не можна перетинати. Командувач Сухопутних військ наголосив, що не має права мовчки спостерігати за хвилею зневаги до захисників України, яка лише зростає. Військовий акцентував, що подібні дії – за межею того, що можна толерувати.

За словами Драпатого, подібні злочини не стаються раптово. Військовий додав, що вже неодноразово бачив випадки приниження та агресії щодо наших захисників, однак не помічав гострої реакції суспільства на це. Командувач додав, що нині агресія перейшла межу й стався збройний напад.

Так, командувач Сухопутних військ різко засудив вбивство військовослужбовця ТЦК. Він наголосив, що нападник має понести справедливе покарання за скоєне.

Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв,

– наголосив Драпатий.

Генерал-майор додав, що суспільство не повинно просто "перетравити" такі напади, адже це може мати плачевні наслідки. Командувач Сухопутних військ наголосив, що єдине, що відділяє суспільство від озброєного ворога – це Сили оборони. Україна продовжує втрачати найкращих доньок та синів на фронті, тому подібні злочини не мають відбуватися.

Драпатий також наголосив, що українці зобов'язані поважати тих, хто ціною власного життя боронить міста та суспільство від агресора.

Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобов'язані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім,

– додав командувач Сухопутних військ.

Генерал-майор висловив щирі співчуття рідним, близьким та побратимам військового, який загинув на Полтавщині.

Редакція 24 Каналу приєднується та висловлює співчуття військовому, який загинув від рук зловмисника на Полтавщині. Світла і вічна пам'ять.

Нагадаємо, що 1 лютого 2025 року стало відомо, що у Пирятині на Полтавщині невідомий чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК під час супроводу військовозобов'язаних. Від отриманих поранень 40-річний військовий помер на місці.

Нападника, а також мобілізованого втікача оперативно затримано. Відомо, що зловмисник, який застрелив військового ТЦК, і мобілізований утікач є знайомими.