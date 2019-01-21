Дратівливі люди помилково оцінюють свій рівень інтелекту

Якщо людина розлютився, довести йому, що він не правий, стає складно – тому що в гніві люди схильні переоцінювати свій інтелект.

До такого висновку прийшли дослідники з Варшавського університету і Університету Західної Австралії.

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"Гнів відрізняється від інших негативних емоцій – таких, як смуток, тривога або хандра", – пояснює співавтор дослідження Марчін Зайенковскі. Злість і роздратування надають людям впевненості.



Розгніванні люди переоцінюють свої розумові здібності

Вчені провели два експерименти, в яких взяли участь в цілому 528 осіб. Їх попросили заповнити анкети, оцінити власний інтелект по 25-бальній шкалі, а потім пройти IQ-тест.

З'ясувалося, що розгнівані люди були схильні до "ілюзії нарциса" – вони значно переоцінювали свої розумові здібності.

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