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      Дратівливі люди помилково оцінюють свій рівень інтелекту

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      Дратівливі люди переоцінюють свій інтелект
      Дратівливі люди переоцінюють свій інтелект / pixabay.com

      Якщо людина розлютився, довести йому, що він не правий, стає складно – тому що в гніві люди схильні переоцінювати свій інтелект.

      До такого висновку прийшли дослідники з Варшавського університету і Університету Західної Австралії.

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      "Гнів відрізняється від інших негативних емоцій – таких, як смуток, тривога або хандра", – пояснює співавтор дослідження Марчін Зайенковскі. Злість і роздратування надають людям впевненості.

      агресія
      Розгніванні люди переоцінюють свої розумові здібності

      Вчені провели два експерименти, в яких взяли участь в цілому 528 осіб. Їх попросили заповнити анкети, оцінити власний інтелект по 25-бальній шкалі, а потім пройти IQ-тест.

      З'ясувалося, що розгнівані люди були схильні до "ілюзії нарциса" – вони значно переоцінювали свої розумові здібності.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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