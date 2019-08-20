Дратує таке ставлення, – журналістка про скандал з майбутнім депутатом від "Слуги народу"

Про образи новообраного депутата від партії "Слуга народу" Максим Бужанський та рейтинг партії Зеленського – про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла шеф-редакторка видання "Слово і діло" Катерина Пітєніна.

Про скандал з Бужанським

Мало того, що не вибачився сам депутат, то вже ніби після офіційного вибачення партії, його колега Дубінський ще тричі повторив ті самі образи в бік журналістів.

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– Мене це особисто дуже обурює. Я вважаю, що тут справді потрібна консолідація журналістської спільноти, бо не можна такого дозволяти.

– В принципі, ось ці поодинокі народні депутати, яким вже всі відомі прізвища, вони справді можуть бути не тими людьми, які будуть підтримувати політику партії. Вони можуть бути внутрішньою можливо агресивною опозицією. Дратує таке ставлення і легімітизація такої поведінки у парламенті.

Що відомо про скандал з Бужанським? Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". Новообраного депутата від партії "Слуга народу" образило, що журналістка під час інтерв'ю з Дмитром Разумковим сказала, що Максим Бужанський ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича.



У свою чергу журналістка написала, що відповідати Бужанському не буде, бо це "як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який нагадив вам на рукав пальто".

Про рейтинг партії "Слуга народу"

– Перші місяці, перші тижні продемонструють, куди рухається країна. Ми можемо дуже здивуватися, особливо ті, хто дуже скептично ставиться до влади. Можемо здивуватись, що будуть прийматися ті закони, про які говорили багато скликань. Тому що зараз в них немає тих важелів, щоб сказати, що їм забракло голосів, що їх не підтримали колеги і не кивати одне на одного. Тому це дає привід для стриманого оптимізму.

Показують всі дослідження світові, що рейтинг будь-якої влади завжди падає. Я впевнена, щоб не казали представники цієї партії чи представники Офісу Президента, я впевнена, що їхній рейтинги також будуть з часом падати.

– Щоб вони не зробили, по-перше, однаково доведеться робити якісь непопулярні речі. По-друге, оптимістичні запевнення, які вони зараз пороздавали починаючи від накопичувальної пенсійної системи, завершуючи скасуванням ПДВ, зрозуміло, що більшість з них є популістськими обіцянками, які не вдасться здійснити.



Яка партія та скільки мандатів отримає у новообраній Раді / Інфографіка 24 каналу

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