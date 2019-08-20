20:36
20 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Флешмоб про секс з Лукашенком. Безпілотний катафалк у РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 19 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Дратує таке ставлення, – журналістка про скандал з майбутнім депутатом від "Слуги народу"

      Актуальне інтерв'ю 112 Читать новость на русском

      Про образи новообраного депутата від партії "Слуга народу" Максим Бужанський та рейтинг партії Зеленського – про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла шеф-редакторка видання "Слово і діло" Катерина Пітєніна.

      Про скандал з Бужанським

      Мало того, що не вибачився сам депутат, то вже ніби після офіційного вибачення партії, його колега Дубінський ще тричі повторив ті самі образи в бік журналістів. 

      До теми: У "Слузі народу" відреагували на висловлювання Бужанського про "тупу вівцю"

      – Мене це особисто дуже обурює. Я вважаю, що тут справді потрібна консолідація журналістської спільноти, бо не можна такого дозволяти.

      – В принципі, ось ці поодинокі народні депутати, яким вже всі відомі прізвища, вони справді можуть бути не тими людьми, які будуть підтримувати політику партії. Вони можуть бути внутрішньою можливо агресивною опозицією. Дратує таке ставлення і легімітизація такої поведінки у парламенті.

      Що відомо про скандал з Бужанським? Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". Новообраного депутата від партії "Слуга народу" образило, що журналістка під час інтерв'ю з Дмитром Разумковим сказала, що Максим Бужанський ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича. 

      У свою чергу журналістка написала, що відповідати Бужанському не буде, бо це "як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який нагадив вам на рукав пальто".

      Про рейтинг партії "Слуга народу"

      – Перші місяці, перші тижні продемонструють, куди рухається країна. Ми можемо дуже здивуватися, особливо ті, хто дуже скептично ставиться до влади. Можемо здивуватись, що будуть прийматися ті закони, про які говорили багато скликань. Тому що зараз в них немає тих важелів, щоб сказати, що їм забракло голосів, що їх не підтримали колеги і не кивати одне на одного. Тому це дає привід для стриманого оптимізму.

      Показують всі дослідження світові, що рейтинг будь-якої влади завжди падає. Я впевнена, щоб не казали представники цієї партії чи представники Офісу Президента, я впевнена, що їхній рейтинги також будуть з часом падати.

      – Щоб вони не зробили, по-перше, однаково доведеться робити якісь непопулярні речі. По-друге, оптимістичні запевнення, які вони зараз пороздавали починаючи від накопичувальної пенсійної системи, завершуючи скасуванням ПДВ, зрозуміло, що більшість з них є популістськими обіцянками, які не вдасться здійснити.

      слуга народу
      Яка партія та скільки мандатів отримає у новообраній Раді / Інфографіка 24 каналу

      Більше – дивіться в інтерв'ю.

      blog_ava
      Mercedes розірвав дівчину на шматки: 18+ фото та відео моторошної ДТП біля Академмістечка
      сьогодні
      7489
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      сьогодні , 20:30 Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      114
      Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
      сьогодні , 20:00 Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
      Антон Голобородько 241
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сьогодні , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 511
      Хто з міністрів може залишитись у новому уряді
      сьогодні , 19:04 Хто з міністрів може залишитись у новому уряді
      Ірина Поліщук 1711
      Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?
      сьогодні , 18:00 Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?
      Інна Жолобович 1366
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук