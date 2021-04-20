У Харкові трамвай зійшов з рейок і дрифтував боком: всередині були пасажири – відео
У Харкові трамвай із пасажирами зійшов з рейок. Під час спуску з гори він розвернувся та сунувся на автомобіль. Це сталося вранці 20 квітня на вулиці Морозова.
Джерело:24 канал
Відео цього моменту опублікували в мережі. Ймовірно, його автором є водій автомобіля, який ледь не зачепило електротранспортом.
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- На відео видно, що трамвай злітає з рейок через велику швидкість.
- Потім він розвернувся на 90 градусів і сунувся так дорогою вниз.
- Електротранспорт вилетів на зустрічну смугу.
- Там ледь не врізався в автомобіль, але водій встиг вчасно від'їхати.
- В момент, коли це трапилося, в салоні електротранспорту були люди.
- Як повідомляє Zaxid.net, ніхто з них не отримав ушкоджень.
- Трамвай зупинився посеред рейок і частково перекрив дорогу.
- Внаслідок події на дорозі утворились затори.
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