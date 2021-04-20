У Харкові трамвай із пасажирами зійшов з рейок. Під час спуску з гори він розвернувся та сунувся на автомобіль. Це сталося вранці 20 квітня на вулиці Морозова.

Відео цього моменту опублікували в мережі. Ймовірно, його автором є водій автомобіля, який ледь не зачепило електротранспортом. До теми У Харкові встановлять аварійні кнопки у електротранспорті Трамвай злітає з рейок у Харкові: відео телеграм-каналу "ХС | Харьков" Більше про інцидент На відео видно, що трамвай злітає з рейок через велику швидкість.

Потім він розвернувся на 90 градусів і сунувся так дорогою вниз.

Електротранспорт вилетів на зустрічну смугу.

Там ледь не врізався в автомобіль, але водій встиг вчасно від'їхати.

В момент, коли це трапилося, в салоні електротранспорту були люди.

Як повідомляє Zaxid.net, ніхто з них не отримав ушкоджень.

Трамвай зупинився посеред рейок і частково перекрив дорогу.

Внаслідок події на дорозі утворились затори. Ліквідація наслідків аварії: відео телеграм-каналу "Харків LIVE" Зверніть увагу!