У Харкові трамвай зійшов з рейок і дрифтував боком: всередині були пасажири – відео

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У Харкові трамвай із пасажирами зійшов з рейок. Під час спуску з гори він розвернувся та сунувся на автомобіль. Це сталося вранці 20 квітня на вулиці Морозова.

Джерело:

24 канал

Відео цього моменту опублікували в мережі. Ймовірно, його автором є водій автомобіля, який ледь не зачепило електротранспортом. 

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Більше про інцидент

  • На відео видно, що трамвай злітає з рейок через велику швидкість.
  • Потім він розвернувся на 90 градусів і сунувся так дорогою вниз.
  • Електротранспорт вилетів на зустрічну смугу.
  • Там ледь не врізався в автомобіль, але водій встиг вчасно від'їхати.
  • В момент, коли це трапилося, в салоні електротранспорту були люди.
  • Як повідомляє Zaxid.net, ніхто з них не отримав ушкоджень.
  • Трамвай зупинився посеред рейок і частково перекрив дорогу.
  • Внаслідок події на дорозі утворились затори.

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