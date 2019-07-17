Дрік – Вілкулу: Спочатку ви запрошуєте війну в Україну, а тепер брехливо обіцяєте її зупинити

В ефірі ток-шоу "Свобода слова" Олександра Дрік звернулася до Олександра Вілкула.

"Війну в Україну привів лідер Партії регіонів, членом якої ви були, і в уряді представників якої ви працювали. Саме він звернувся до Путіна з проханням ввести в Україну війська. То чому спочатку ви запрошуєте війну в Україну, а тепер брехливо обіцяєте її зупинити?"

Із таким запитанням антикорупційна активістка, 3-й номер у списку "Самопомочі" до парламенту Олександра Дрік в ефірі ток-шоу "Свобода слова" звернулася до лідера Опозиційного блоку Олександра Вілкула.

Також вона нагадала нинішньому кандидату в народні депутати, що в Україні є одна державна мова.

Якщо вам мова, якою зобов’язані говорити державні посадовці, не подобається, то, будь ласка, не йдіть на посади в державні органи,

– наголосила Дрік.

Нагадаємо, ініціаторкою та співавторкою закону про мову була народна депутатка від "Самопомочі" Ірина Подоляк.