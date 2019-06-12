Дрік: Корупція – це коли Ахметов заробляє 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності

Невідворотність покарання, незалежність контролюючих органів та виховання нетерпимості суспільства до корупції – базові принципи антикорупційної програми "Самопомочі" представила третій номер виборчого списку Олександра Дрік.

"Нескінченний процес без жодних очевидних результатів – головне за останні 5 років про боротьбу з корупцією в Україні. Нас обманюють, що ця боротьба відбувається", – пояснила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV голова ГО "Декларації під контролем" Олександра Дрік.

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Вона зазначила, що ключове завдання для "Самопомочі" – створити єдині правила для усіх. Допоки їх не існує – з'являються відчутні перекоси у суспільстві.

З одного боку Ахметов, який заробляє 1 мільярд гривень на місяць, з іншого – 60% населення за межею бідності. Ці питання можна вирішувати трьома принципами, на яких ґрунтується наша антикорупційна програма,

– наголосила Дрік.

І додала, що досі в Україні не були реалізовані ті кроки, які допомогли би цю різницю вирівняти і усунути. Насамперед – невідворотність покарання. Українці так і не побачили вироків у справах топ-корупціонерів.

"Ніхто не несе відповідальності за те, що робить. Як кримінальної, так і будь-якої іншої. Ми це будемо змінювати", – переконує Олександра Дрік.

До слова, 13 народних депутатів "Самопомочі" увійшли до рейтингу найефективніших парламентарів. Діяльність депутатів проаналізували за кількома критеріями і відібрали 25 найкращих. Понад половина з них – від "Самопомочі".