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      Дрік: Корупція – це коли Ахметов заробляє 1 мільярд на місяць, а 60% населення за межею бідності

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      Олександра Дрік
      Олександра Дрік / informator.news

      Невідворотність покарання, незалежність контролюючих органів та виховання нетерпимості суспільства до корупції – базові принципи антикорупційної програми "Самопомочі" представила третій номер виборчого списку Олександра Дрік.

      "Нескінченний процес без жодних очевидних результатів – головне за останні 5 років про боротьбу з корупцією в Україні. Нас обманюють, що ця боротьба відбувається", – пояснила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV голова ГО "Декларації під контролем" Олександра Дрік.

      Читайте також: Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      Вона зазначила, що ключове завдання для "Самопомочі" – створити єдині правила для усіх. Допоки їх не існує – з'являються відчутні перекоси у суспільстві.

      З одного боку Ахметов, який заробляє 1 мільярд гривень на місяць, з іншого – 60% населення за межею бідності. Ці питання можна вирішувати трьома принципами, на яких ґрунтується наша антикорупційна програма,
      – наголосила Дрік.

      І додала, що досі в Україні не були реалізовані ті кроки, які допомогли би цю різницю вирівняти і усунути. Насамперед – невідворотність покарання. Українці так і не побачили вироків у справах топ-корупціонерів.

      "Ніхто не несе відповідальності за те, що робить. Як кримінальної, так і будь-якої іншої. Ми це будемо змінювати", – переконує Олександра Дрік.

      До слова, 13 народних депутатів "Самопомочі" увійшли до рейтингу найефективніших парламентарів. Діяльність депутатів проаналізували за кількома критеріями і відібрали 25 найкращих. Понад половина з них – від "Самопомочі".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Гроші Корупція Рінат Ахметов
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