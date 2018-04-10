Дример – новая профессия современного мира

А то все талдычат: "мечты сбываются, мечты сбываются". Даже пьют за сбычу мечт.

Нет, чтобы поставить дело на поток.

Читайте также: Советы успешных: в 35 похудеть на 13 кг, стать чемпионкой по бодибилдингу и осуществить мечты

У ацтеков был такой обычай. Когда дети рождались, то им по секрету инкогнито приставлялись жрецы, которые не только мониторили потом их каждый день жизни, но и создавали им будущее.

Они наперед записывали, что именно такое-то событие, через 10, 20, 30,… лет, в такой-то день сбудется или свершится. И потом подстраивали это событие в нужный день.

А потом парень в этот день неожиданно встречался с девушкой… Старик находил небольшой клад… В саду зимой распускался цветок… И все это было предсказано и предвидено 20-30 лет назад.

Вот так новое часто бывает как хорошее забытое старое. Поэтому "дример" будет одной из 100 главных профессий будущего.

Причем это будет не предсказатель, не цыганка, не шарлатан, а тонкий психолог-футуролог-конспиролог-осуществитель.

Говорят, что это невозможно и несбыточно. Ну, вот и посмотрим на сбычу мечт. Кстати, "Алые паруса" – из этой же серии.

Главное, что спрос есть.

Читайте также: Советы успешных: Как начать собственный бизнес в Украине, – Илья Кенигштейн