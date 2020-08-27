Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що демонтувати пам'ятник радянському діячу Миколі Щорсу, який розташований на бульварі Шевченка у Києві, дуже складно, адже це забороняє закон. Однак наразі обговорюють іншу ідею, аби його декомунізувати.

Дробович в інтерв'ю виданню УНІАН розповів, що є громадські ініціативи щодо цього пам'ятника.

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До прикладу, була пропозиція задрапувати його чорним, у такий спосіб зробити з нього такого "темного вершника". Однак Дробович пояснив, що наразі – це просто ідея. Як саме хочуть її втілити у реальність – невідомо.

Якщо проєкт буде якісним, ми його запропонуємо до реалізації,

– уточнив голова Українського інституту національної пам'яті.

Чи можливий демонтаж

Демонтаж пам'ятника, за словами Дробовича, – це наразі складне питання. "Щорс є пам'ятником монументального мистецтва, і перш ніж його демонтувати, потрібно зняти охоронний статус", – пояснив Дробович.

Дробович також зауважив, що існує закон про охорону культурної спадщини, який забороняє пошкоджувати, демонтувати пам'ятник.

Щоб щось зробити зі Щорсом, і щоб це відповідало закону, потрібно спочатку зняти охоронний статус. І це, в принципі, можна зробити, була б політична воля,

– сказав голова Українського інституту національної пам'яті.