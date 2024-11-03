Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира спецпідрозділу Group 13 з позивним "Тринадцятий" в етері національного маратону. Дрони Magura вже вполювали не одне судно ворога в Чорному морі.

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Як борються з впливом російською РЕБ на дрон Magura

Командир Group 13 зазначив, що будь-який дрон та будь-яка зброя, яка має зв'язок, боїться ворожої РЕБ.

Є певні засоби, кроки, які дозволяють нам з цим (російською РЕБ – 24 Канал) боротися. І як РЕБ бореться з нами, так і ми боремося з репом,

– сказав "Тринадцятий".

Водночас розвідник на питання журналістки про те, чи думають у спецпідрозділі над знищенням ворожих підводних човнів, зазначив, що ці субмарини далеко не ходять від пункту базування і переміщуються там.

"Чи ми думаємо? Ми про все думаємо. Все, що може завдати збитків нашому ворогу, ми про все це думаємо", – наголосив командир Group 13.

До слова, "Тринадцятий" також зазначив, що пілоти морських дронів можуть керувати ними з будь-якої точки світу, де є інтернет. Таким чином наші розвідники можуть управляти дроном навіть зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Окрім того, командир спецпідрозділу наголосив, що українські дрони Magura паралізували роботу російського флоту та значно обмежили авіаційні можливості ворога. Тому там, де противник помітив роботу українських дронів, він уже не використовує ту техніку, яку міг застосовувати раніше.