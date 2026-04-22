Про це в коментарі для "Суспільне Харків" розповів начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев.

Дивіться також Є ризик катастрофи: "Кинджали" падали поруч біля Чорнобильської і Хмельницької АЕС, – Кравченко

Чому Росія масовано атакує Богодухів дронами?

На Харківщині останніми днями різко зросла інтенсивність російських ударів по Богодухівській громаді. За словами начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, лише за минулу добу близько 50 із 80 запущених по області безпілотників були спрямовані саме на цей напрямок.

Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі – під ударами опиняються приватні будинки, автозаправні станції, банківські установи та енергетичні об’єкти. Через це суттєво ускладнюється життя місцевих жителів, а також робота екстрених служб.

За його словами, атаки відбуваються майже щогодини. Росія застосовує різні типи безпілотників, зокрема "Шахеди", "Молнії" та інші дрони-камікадзе.

У 14-му армійському корпусі пояснюють, що такі атаки мають одразу кілька цілей. Насамперед йдеться про спроби порушити логістику на важливому напрямку між обласними центрами, а також знищити критичну інфраструктуру.

Удари по об’єктах енергетики та зв’язку можуть впливати на забезпечення регіону та створювати додатковий тиск як на цивільне населення, так і на державні служби. Крім того, противник намагається досягти психологічного ефекту – посіяти паніку та недовіру.

Це і тиск на тил. Це змушує розосереджувати засоби протиповітряної оборони… І, зрештою, це психологічний вплив,

– пояснив Віталій Саранцев.

Чи є загроза наступу на Богодухів?

Попри інтенсивні обстріли, українські військові наразі не фіксують ознак підготовки масштабного наступу на Богодухів. Зокрема, не спостерігається накопичення живої сили чи техніки російських військ на цьому напрямку.

"Немає ніяких ознак, які б могли свідчити про підготовку наступу чи прориву саме в напрямку Богодухова", – наголосив він.

За словами Саранцева, найбільш напружена ситуація в Харківській області нині спостерігається в районі Дергачівської громади, де ворог намагається просуватися та закріплюватися.

Синєгубов також підтвердив, що лінія фронту на цьому напрямку залишається стабільною, хоча ситуація постійно контролюється і може змінюватися.

У якій ситуації перебувають цивільні, які лишаються у Богодухові?