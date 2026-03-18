Скоро Україна матиме океанічні дрони: капітан запасу ВМС розкрив, де і які місії виконуватимуть

Володимир Зеленський заявив, що невдовзі Україна матиме надводні дрони, які зможуть працювати в океані. За словами президента, наша держава постійно вдосконалює свої засоби й це недалека перспектива.

Як пояснив 24 Каналу капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко, дрони вже давно використовують на океанській операційній зоні. Наприклад, для гідрологічних випробувань, щоб виявити структуру океанів, морів, адже це важливо для планування дій підводних човнів.

Які завдання можуть виконувати дрони в океані?

Вони можуть діяти за принципом глайдерів (безпілотних підводних апаратів – 24 Канал), які місяцями працюють у морі. Але у них функція дослідна, а не бойова. Також дрони можна використовувати в океані на великих операційних зонах. Це корисно й ефективно для таких функцій як патрулювання, збір розвідданих і супроводження важливих об'єктів.

Замість того щоб направляти величезний есмінець, можна направити декілька 10 – 12 метрових дронів з кулеметною установкою, артсистемою. Фактично вони можуть виконати таку саму функцію як есмінці. Наприклад, зараз в Ормузькій протоці є 7 есмінців Arleigh Burke, кожен з них коштує по 2 мільярди доларів.

"Замість есмінця для супроводження танкерів, можна направити туди дрони. Звісно, їхня бойова потужність буде значно меншою, але вона й не потрібна. Загалом Україні є ще багато над чим працювати", – зауважив Андрій Риженко

Чи зможе Україна самостійно їх виготовляти?

Якщо говорити про Чорне море, то для нас будуть дуже актуальні підводні дрони для боротьби з підводними човнами та надводними кораблями. На цих дронах треба встановити сучасні, компактні протикорабельні ракети. Це дозволить нам ефективно боротися з залишками російського флоту, який продовжує, запускати ракети "Калібр".

До уваги! Росіяни 14 березня масовано атакували Україну. Зокрема вони використали 25 крилатих ракет "Калібр". Їх вдалося збити. Основним напрямком удару була Київщина. На жаль, не обійшлося без жертв.

"Я думаю, що у перспективу 10 років саме безпілотна компонента Військово-морських сил буде основною. Вона дозволить нам виконувати операції морського контролю над зоною наших інтересів, стримувати противника й не дозволить йому завдавати ракетних ударів", – підкреслив Капітан 1 рангу запасу ВМС.

Україна дуже вдячна партнерам, бо наші інженери дійсно роблять гарний дизайн морських дронів, втілюють уроки бойових дій, але багато високотехнологічних складових надходять від західних країн. Без них ми не зможемо робити морські дрони.

З повітряними дронами ситуація інша, бо наші компанії на 90 – 95% виробляють їхні складові. Щодо морських, то там є системи авіоніки, інерційні системи, апертурні радари – все це ми ще не виробляємо,

– додав Риженко.

Така спільна робота буде корисною для нас, і для наших партнерів. Українські інженери, досвід військових, а також залучення західних технологій – дозволить серйозно розвинути цей напрям як на морі, суходолі, так і в повітрі.

