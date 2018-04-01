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Дрони допомогли науковцям створити першу в світі тривимірну карту діючого вулкана

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Вулкан Стромболі
Вулкан Стромболі / Фото з вільних джерел

Вулканологи вперше побудували тривимірну теплову карту діючого вулкана. Провести потрібні вимірювання під час виверження вулкана Стромболі в Італії вдалося за допомогою дослідних дронів, оснащених чутливими температурними датчиками.

Про це повідомляється на сайті Абердинського університету.

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За допомогою дослідницьких дронів, забезпечених необхідними чутливими сенсорами, вулканологи з Великобританії та Норвегії під керівництвом Джона Хауелла з Абердинського університету вперше побудували тривимірну теплову карту вулкана. Провести дослідження виверження вулкана Стромболі, розташованого в Тірренському морі неподалік від Сицилії, вченим вдалося з використанням спеціально розробленої методики аналізу аерофотографій і теплових карт, отриманих дроном, який рухався над вулканом за певним маршрутом за допомогою системи GPS.


Температурна карта вулкана Стромболі

За словами вчених, основне завдання під час проведення вимірювань під час виверження – правильно направляти дрон за потрібним маршрутом, уникаючи його контакту з небезпечними для нього потоками попелу і газу високої температури, здатних вивести з ладу датчики або повністю зруйнувати безпілотник.

Вулканологи стверджують, що розроблена ними система дозволяє проводити моніторинг активності вулканів з більшою точністю і меншими витратами, ніж інші методи. Наприклад, за допомогою дронів можна виявити теплові зміни, які відбуваються з вулканом, не помітні при зовнішньому спостереженні. Саме такий моніторинг може значно підвищити ефективність сучасних методів прогнозування вивержень вулканів, особливо тих, які розташовані на території країн, що розвиваються, де дорожчі методи недоступні.

Як науковці моделювали першу тривимірну карту активності вулкана – дивіться відео

Ще більш складна задача – картування поверхні підводних вулканів. Моніторинг активності таких вулканів доводиться проводити досить складними сейсмографічними методами, і дістатися до вулкана вчасно вдається далеко не завжди. Проте нещодавно вченим вдалося отримати тривимірне зображення підводного вулкана безпосередньо після виверження, коли викид попелу і газу з його жерла ще тривав.

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Варто зазначити, що зараз дрони досить активно використовуються в геології для побудови тривимірних цифрових карт поверхні Землі, пошуку нових родовищ нафти або корисних копалин, оцінки небезпеки тих чи інших природних явищ, дослідження ландшафтів.

Крім цього, нещодавно дрони, оснащені камерами високої роздільної здатності та температурними датчиками, запропонували використовувати для спостереження за активністю вулканів. Під час виверження через підвищену температуру, попелу і лави простежити з близької відстані за вулканом в реальному часі вельми непросто, тому керовані безпілотники стають в цьому випадку одним з найбільш ефективних інструментів дослідження.

Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка виверження вулкану
Джерело: 24 Канал
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