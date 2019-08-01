ДРС не підтримала проект автоматичної індексації тарифів "Укрзалізниці", – Ляпіна

Держрегуляторна служба не погодила проект автоматичної індексації тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці".

У службі наголошують: без створення Національної регуляторної комісії з питань транспорту проблеми залізниці вирішити не вдасться.

Про це у ході наради в ДРС заявила голова служби Ксенія Ляпіна.

До нас надійшов проект від Мінінфраструктури, який стосувався автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення. Але ми знайшли там суттєві недоліки і 26 липня надали відмову у погодженні цього проекту. Але ідея формульного підходу і пошуку форм взаєморозуміння залишається,

– зазначила Ляпіна.

На її думку, до початку роботи новообраного парламенту і формування нового Кабінету міністрів питання тарифів вирішити навряд чи можливо. Час до вересня, коли нова влада розпочне роботу, Ляпіна запропонувала використати для формування локального порядку денного з урахуванням позиції вантажоперевізників.

"Я вважаю, що без незалежного регулятора далеко ніхто не поїде. Він визначить, що є інфраструктурна складова, що піде у вільний ринок, що може субсидіюватися, вивчить витрати залізниці. Це професійна робота, яка має бути зроблена. Хтось має професійно аналізувати затрати залізниці", – підкреслила Ляпіна.