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      ДРС не підтримала проект автоматичної індексації тарифів "Укрзалізниці", – Ляпіна

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      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / obozrevatel.com

      Держрегуляторна служба не погодила проект автоматичної індексації тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці".

      У службі наголошують: без створення Національної регуляторної комісії з питань транспорту проблеми залізниці вирішити не вдасться.

      Про це у ході наради в ДРС заявила голова служби Ксенія Ляпіна.

      До нас надійшов проект від Мінінфраструктури, який стосувався автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення. Але ми знайшли там суттєві недоліки і 26 липня надали відмову у погодженні цього проекту. Але ідея формульного підходу і пошуку форм взаєморозуміння залишається,
      – зазначила Ляпіна.

      На її думку, до початку роботи новообраного парламенту і формування нового Кабінету міністрів питання тарифів вирішити навряд чи можливо. Час до вересня, коли нова влада розпочне роботу, Ляпіна запропонувала використати для формування локального порядку денного з урахуванням позиції вантажоперевізників.

      "Я вважаю, що без незалежного регулятора далеко ніхто не поїде. Він визначить, що є інфраструктурна складова, що піде у вільний ринок, що може субсидіюватися, вивчить витрати залізниці. Це професійна робота, яка має бути зроблена. Хтось має професійно аналізувати затрати залізниці", – підкреслила Ляпіна.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця Міністерство інфраструктури
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