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ДРС офіційно відмовила УЗ піднімати тарифи на перевезення

25 Читать новость на русском
Державна регуляторна служба
Державна регуляторна служба / poltava.to

Державна регуляторна служба відмовила в узгодженні проекту наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

Про це йдеться в рішенні ДРС № 379 від 6 вересня, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

У ДРС звернули увагу на те, що представлений Мінінфраструктури аналіз регуляторного впливу містить формальний опис запропонованих проектом наказу змін, не є інформативним і не відповідає Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акту, підтвердженої постановою Кабміну від 11 березня 2004 року № 308.

"З огляду на відсутність аналітичних показників, формальним є твердження щодо збитковості перевезення порожніх вагонів, оскільки розробником не надано підтверджуючих даних щодо збитковості відповідного напряму діяльності на прикладі ПАТ "Укрзалізниця", йдеться в документі.

Під час проведених нарад в ДРС було встановлено, що фінансовий звіт "Укрзалізниці" за 2017 рік у розділі 8 містить відомості про операційний дохід з вантажних перевезень в розмірі майже 61 млрд грн, операційний результат сегмента вантажних перевезень 18,8 млрд грн, з чого слід рентабельність вантажних перевезень майже 31%.

Відповідно до проведених досліджень ДП "Укрпромзовнішекспертиза", вантажоперевезення "Укрзалізниці" в 2017-2018 роках рентабельні на рівні 33-23%. Збитковими є пасажирські перевезення, які "Укрзалізниця" субсидує на рівні пасажирських (10,5-11,5 млрд грн в рік). При цьому встановлено, що сумарний обсяг амортизаційних відрахувань і валового прибутку від вантажних перевезень (32,2 млрд грн), достатній для повноцінного виконання плану капітальних інвестицій в 2018 році (26,9 млрд грн).

За оцінками "Укрпромзовнішекспертизи", введення в дію проекту наказу збільшить витрати вітчизняних виробників на вантажні залізничні перевезення на 11%, що знизить їх цінову конкурентоспроможність на глобальних ринках і призведе до скорочення обсягів виробництва продукції. Внаслідок чого знизяться обсяги вантажних перевезень "Укрзалізниці" на 1,5-2 млн тонн на місяць, і відповідного УЗ недоотримає до кінця року 4-5 млрд грн прибутку.

"Таким чином встановлено наявність факту прогнозованого негативного впливу на відповідне бізнес-середовище, яке корелюється в межах сотень мільйонів гривень на відповідні галузі щорічно, що в свою чергу буде мати вплив на показники обсягу вантажоперевезень, в тому числі обсягів експорту, обсягів виробництва внутрішнього продукту, суми податкових відрахувань до бюджету, а також сум валютних надходжень в країну", підкреслюється в документі.

ДРС вважає, що нормативне закріплення уніфікації тарифів на перевезення порожніх вагонів вимагає проведення Мінінфраструктури обґрунтованого економічного аналізу впливу зміни тарифів на залізничні перевезення на зміну загальноекономічних показників розвитку різних галузей з урахуванням інформації, отриманої від суб'єктів господарювання.

"Загалом підкреслюємо на тому, що прийняття рішення про підвищення вартості окремих видів перевезень залізничним транспортом доцільно приймати з урахуванням балансу інтересів усіх зацікавлених сторін і відповідне рішення повинно відповідати принципам державної регуляторної політики, таким як: ефективність, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, держави і громадян і збалансованість забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави",  йдеться в рішенні ДРС.

Теги: Міністерство інфраструктури Укрзалізниця Тарифи
Джерело: 24 Канал
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