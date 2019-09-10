Закон №1210 призведе до корупційного навантаження на бізнес, – ДРС

У ДРС, через звернення підприємців, попередньо проаналізували проєкт та дійшли висновку, що він несе низку загроз для суб'єктів господарювання.

Прийняття проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" може призвести до зростання тіньового сегменту економіки та корупційного навантаження на бізнес.

На сайті Державної регуляторної служби визначено цілу низку негативних наслідків. Отож, проєкту закону передбачає збільшення штрафів в 4 рази для платників податків за порушення у сфері адміністрування податків, а також запроваджується ряд нових штрафів.

Законопроєкт № 1210 скасовує персональну відповідальність посадової або службової особи контролюючого органу перед державою в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність посадової особи.

Вказується, що така практика вже мала місце в Україні до введення в дію Податкового кодексу України та засвідчила свою неефективність.

Законопроєктом скасовується черговість погашення податкового боргу, відповідно до якої на сьогодні кошти платника податку ідуть в першу чергу на погашення боргу, в другу чергу – на сплату штрафу, в третю чергу – на погашення пені. Але наслідком цього може стати повернення практики в першу чергу погашення пені, що створить штучні умови для накопичення податкового боргу платників податку, а також значно підвищить корупційну складову податкового контролю.

Також у ДРС зазначають, що окремі положення Законопроєкту № 1210 можуть бути використані як механізм прихованої приватизації цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації.

У ДРС переконані, що перед прийняттям проєкту Закону має відбутись широке громадське обговорення із залученням представників бізнес-спільноти, профільних асоціацій та інших зацікавлених сторін.