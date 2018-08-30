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ДРС відмовила Мінінфраструктури у погодженні методики розрахунку ставок портових зборів

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Морські порти
Морські порти / agropolit.com

Державна регуляторна служба України відмовила Міністерству інфраструктури України у погодженні проекту наказу "Про затвердження Методики розрахунку розміру ставок портових зборів".

Про це йдеться у відповідному рішенні Держрегслужби, текст якого має в своєму розпорядженні Бізнес-портал UAprom.

Згідно з документом, під час розгляду наказу до Держрегслужби надійшли зауваження від зацікавлених представників суб'єктів господарювання та їх об'єднань, обсяг і характер яких свідчить про те, що закладений в основу наказу спосіб державного регулювання є потенційно обтяжуючим для відповідного бізнес-середовища.

"Зауваження представників суб'єктів господарювання стосуються зокрема ініціатив розробника з стягнення з судновласників і з портових операторів двох різних причальних зборів (або двох його складових – базової та інвестиційної), що може завдати істотної шкоди інвестиційній привабливості вітчизняних морських портів, а також не дозволить підвищити їх конкурентоспроможність", – сказано в рішенні ДРС.

У Держрегслужбі також уточнили, що ст. 9 закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено, що усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту.

"За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акту повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє", – констатується в рішенні відомства.

Тому, як зазначили у відомстві, за результатами розгляду положень проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики – ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки.

Теги: Законодавство Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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