Друг Богдана каже, що став успішним забудовником Києва завдяки своїм здібностям і талантам

Київський забудовник Андрій Вавриш заявив, що став успішним бізнесменом, оскільки є здібним і шанованим. У той же час він визнав, що є другом глави Офісу президента Андрія Богдана.

Андрій Вавриш в інтерв'ю "Громадському" заявив, що секрет його стрімкого успіху у бізнесі полягає в особистому авторитеті. За його словами, питання грошей, можливостей і знайомств завжди залежить від авторитету людини.

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Якщо тебе поважають, люди йдуть на контакт і співпрацюють, тоді кооперація вибудовується досить легко. На реалізацію проекту потрібно набагато менше грошей,

– сказав він.

Вавриш також підтвердив, що є давнім другом глави Офісу президента Андрія Богдана. Вони знайомі майже 10 років. Забудовник зауважив, що ця дружба накладає на нього певну відповідальність. За його словами, він більше не може бути дотичним до багатьох речей, які раніше міг собі дозволити.

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Вавриш і Богдан – близькі друзі / фото bihus.info

Він також відкидає звинувачення у тому, що є "смотрящим" за Києвом від Офісу президента.

Відзначимо, що у компанії Богдана Вавриш нещодавно подорожував Туреччиною, а у серпні цього року гуляв на весіллі фігуранта розслідування про корупцію у Міністерстві юстиції Андрія Довбенка.



Андрій Богдан і Андрій Вавриш на відпочинку у Туреччині / фото bihus.info

Що відомо про Андрія Вавриша і його скандальні забудови?

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Андрій Вавриш почав активно з'являтися у медіа. До прикладу, декілька тижнів тому він засвітився на зустрічі з президентом і Богданом. Саме тоді обговорювався майбутній переїзд Офісу з Банкової на Європейську площу в Києві.

Андрій Вавриш раніше був заступником директора Департаменту містобудування та архітектури у Київській міськадміністрації. Віталій Кличко відправив його у відставку у 2015 році зі словами про "службову недбалість" і "нездатність ефективно працювати".

Нещодавно журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" оприлюднили розслідування про те, як Вавриш в часи роботи у КМДА підписував документи, що дали старт його ж майбутній забудові Рибальського півострова в Києві. Саме цей договір дозволив будівництво житлового комплексу "Рибальський" в межах вулиць Електриків та Набережно-Рибальської. Девелопером цієї забудови є будівельна компанія Вавриша Saga Developmentі, яка належить "глухій" панамській компанії.

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