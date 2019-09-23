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      Друга масштабна пожежа за вечір: у Києві палає склад матраців – відео

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      Чергова сильна пожежа у столиці
      Чергова сильна пожежа у столиці / Скріншот

      Офісне приміщення зайнялося близько о пів на одинадцяту вечора неділі, по вулиці Деревообробній, 5, на Видубичах у Голосіївському районі Києва. Вогонь перекинувся на склад площею 700 квадратних метрів.

      На місце пожежі відправили 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 осіб особового складу ДСНС.

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      "Інформатор Київ" повідомляє, що горить склад матраців. Пожежа вже зруйнувала перекриття та дах приміщення і перекинулася на сусіднє приміщення. На території складу також чутно вибухи. Представники ДСНС повідомляють, що це можуть бути лакофарбові матеріали, які також зберігалися на складі.

      Наразі причини займання невідомі.


      Палають склади в яких зберігалися матраци

      Це вже друга масштабна пожежа за вечір неділі у столиці. Паралельно горіли вісім автоцистерн із пальним на Лісовому масиві столиці. На місці інциденту було чути вибухи. Зараз пожежу повністю ліквідували.

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