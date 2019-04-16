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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Друга Порошенка – Кононенка можуть очікувати сумні перспективи, – експерт

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      Проти Ігоря Кононенка може свідчити бізнесмен Дмитро Крючков
      Проти Ігоря Кононенка може свідчити бізнесмен Дмитро Крючков / Фото з відкритих джерел

      Екстрадицію бізнесмена Дмитра Крючкова з Німеччини до України не варто пов’язувати з президентськими виборами. Сумнівно, що німецьке правосуддя підлаштовується під хронологію українських виборів.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валентин Гладких.

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      На думку політолога, справа, в якій фігурує Дмитро Крючков, матиме наслідки для її фігурантів уже після президентських виборів. Але це більше матиме стосунок до правових, ніж політичних аспектів.

      Якщо влада зміниться, то для фігурантів у справі про масштабні розкрадання в обленерго, очікують сумні перспективи. Зокрема, друга Порошенка, нардепа Ігоря Кононенка. Якщо Крючков почне свідчити, то Кононенку точно треба замовляти чартер,
      – переконаний Валентин Гладких.

      За його словами, з огляду на результати останніх соцопитувань, рейтинг в Порошенка й так низький. Тому справа про розкрадання в обленерго може тільки погіршити рейтинги діючого президента. Хоча за короткий термін до другого туру навряд чи можливі суттєві коливання.

      Хто такий Дмитро Крючков і в чому його підозрюють? Екс-нардепа і колишнього керівника приватної компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова розшукувало НАБУ за підозрою в участі у масштабних розкраданнях в обленерго. Мова про організацію корупційних схем в енергетиці і розподіл грошових потоків між братами Суркісами та Ігорем Кононенком, другом Петра Порошенка.

      Дмитра Крючкова звинувачують за статтею про "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Прокурори вимагатимуть для нього в суді обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про заставу може мовитися тільки у розмірі, співмірному збитку від скоєних злочинів. Йдеться про 1,4 мільярда гривень.

      У 2016 році Крючкова оголосили у розшук. У 2018 році його затримали правоохоронці Німеччини. За місяць він вийшов під заставу у 100 тисяч євро, взявши зобов’язання, що він не залишатиме Німеччину, поки вирішується питання його екстрадиції в Україну. Крючков відмовився від спроби отримати політичний притулок і добровільно погодився на екстрадиційний арешт: хотів, щоб його скоріше повернули до України.

      Журналісти "Схем" опублікували ряд телефонних розмов Крючкова та братів Суркісів, у яких мова йде про контроль рахунків державних підприємств. Багато розмов при цьому стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою. Зокрема, розмова Дмитра Крючкова з народним депутатом Ігорем Котвіцьким, наведений в розслідуванні, свідчить, що президент Петро Порошенко був знайомий з ситуацією з розкраданням коштів і "дав добро". Саме тому серед журналістів активно обговорюють версію, що Крючков в Україні свідчитиме проти Порошенка. Дмитра Крючкова німецький департамент Інтерполу передав з Мюнхена до Києва 15 квітня.

      президентські вибори

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: НАБУ Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Корупція Ігор Кононенко
      Джерело: 24 канал
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