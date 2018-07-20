Друга річниця вбивства Павла Шеремета: у Генпрокуратурі назвали головні версії слідства

Міжвідомча слідчо-оперативна група Нацполіції та СБУ відпрацьовується 4 основні версії щодо мотивів скоєння вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко.

Станом на сьогодні вже проведено понад 20 різноманітних експертиз, деякі ще тривають. За словами слідчих, опитано десятки людей, проведено моніторинг ефіру мобільного зв'язку, вивчено записи камер відеоспостереження та матеріалів, які з'являлися в медіапросторі,

– зазначив він.

За словами Лисенка, наразі слідство виділяє 4 головні версії мотивів вбивства.Серед них: професійна журналістська діяльність Шеремета, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка об'єктом (автівка, в якій їхав Шеремет та, у якій було закладено вибуховий пристрій, належала Олені Притулі).

"До проведення експертних досліджень залучено фахівців ФБР. Про підозру поки що нікому не повідомлялося. Прокуратура в цьому розслідуванні здійснює процесуальне керівницвто", – додав Лисенко.