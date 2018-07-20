Друга річниця вбивства Павла Шеремета: в Києві вшановують пам'ять журналіста

У п'ятницю, 20 липня, у центрі Києва на місці трагічної події небайдужі збираються на акцію вшанування пам'яті медійника Павла Шеремета.

Вже зійшлися десятки людей. Серед них і посол США в Україні, друзі, коллеги та близькі Павла Шеремета.

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Росілдування умисного вбивства, яке сталось цього дня два роки тому досі триває. Президент України Петро порошенко назвав його "справою честі". Та в поліції заявляють, що російське громадянство вбитого журналіста Павла Шеремета і неможливість проведення слідчих дій на території Російської Федерації ускладнюють розслідування і впливають на результат.

Натомість, активісти вимагають якнайшвидше покарати винних. Вже другий рік поспіль вони збираються на перехресті вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького, аби згадати журналіста, який у поглядах завжди мав принципову позицію і був відомим критиком кремлівського режиму. У 2016-му Павло Шеремет їхав на ефір радіо "Вести" і його автівка вибухнула.

До слова, нардеп Надія Савченко, яка перебуває під вартою, вважає, що винною у вбивстві журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року у Києві є Служба безпеки України. Вона вважає, що резонансне вбивство журналіста у СБУ розслідувати не будуть.