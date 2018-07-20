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Друга страшна смертельна ДТП за день в Україні: маршрутка та фура зіштовхнулися на Житомирщині

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20 липня на Житомирщині на 128 кілометрі траси Київ – Чоп зіткнулися маршрутка та вантажівка. У результаті щонайменше 10 людей загинули, серед яких двоє дітей.

Про це написав голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, маршрутка з пасажирами, що прямувала у рівненському напрямку, в’їхала у вантажівку, внаслідок чого щонайменше 10 людей загинули, в тому числі й двоє дітей.

"21 липня на Житомирщині – День жалоби за загиблими. Висловлюю співчуття рідним і близьким", – додав він. 

Як повідомили у поліції області, трагедія сталася поблизу села Глибочиці. Також правоохоронці сповістили про 10 потерпілих унаслідок ДТП.

"За попередніми відомостями, водій маршрутного автобусу (вірогідно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись у напрямку Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою DAF з напівпричепом. Станом на 11.30 відомо, що унаслідок ДТП 10 людей загинули та ще 10 із отриманими травмами різного ступеню тяжкості доправлено до медичних закладів", – зазначають поліцейські. 

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Додамо, що окрім поліції та патрульних, на місці ДТП працюють також рятувальники та медики. Обставини події з'ясовуються. 

У зв'язку з інцидентом перед місцем аварії на дорозі у бік Житомира утворився понад кілометровий затор, адже траса в тому місці залишається перекритою та рух обмежено, пише ТСН

Відео з місця жахливої ДТП на Житомирщині: відео (18+) 

Нагадаємо, 17 червня на Житомирщині на трасі Київ – Ковель також сталася смертельна ДТП. Тоді внаслідок лобового зіткнення і автомобілів Lada та Volkswagen дві людини загинули та три зазнали поранень.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Транспорт Поліція Жертви Аварії та ДТП Новини Житомира Фотоновини ДТП поблизу Житомира
Джерело: 24 канал
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