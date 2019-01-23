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      Друга вілла в Італії та наддорогий Maybach: пропагандист Кремля Соловйов знову здивував майном

      940 Читать новость на русском
      Володимир Соловйов
      Володимир Соловйов / The Insider

      Чи не найзапекліший пропагандист Кремля та яскравий прислужник Путіна Володимир Соловйов має аж два розкішні маєтки у Італії, які розмістилися фактично поряд у вельми мальовничій місцині. Хоча другий будиночок є дещо скромнішим, проте і йому є чим здивувати.

      Про це розповів російський опозиціонер Олексій Навальний на своєму Youtube-каналі та опублікував відповідне відео. 

      Читайте також: "Вілла імені посліду Соловйова": у мережі дотепно познущалися на пропагандистом Кремля

      Згідно з результатами розслідування "Фонду боротби з корупцією, який очолює політик, пропагандист Кремля Володимир Соловйов купив собі другий маєток у Італії, який, як і перший його будиночок, розташовується в одному з найживописніших місць світу – на березі озера Комо у комуні Менаджо.

      Соловйов, помістя Італія, Комо, Менаджо, Навальний, пропаганда, Росія, Кремль
      Другий маєток пропагандиста Соловйова на березі озера Комо в Італії

      "Очевидно, що це озеро Комо йому подобається набагато більше, аніж будь яке місце на території Росії", – іронічно підкреслив Навальний.

      За його словами, відстань між двома віллами Соловйова становить 11 кілометрів. Нове ж помістя складається з двох будинків, які розмістилося на земельній ділянці у 37 соток (37 арів або 3700 квадратних кілометрів).

      Основний будинок маєтку має площу у маже 300 квадратних метрів (це, якщо не враховувати балкон і веранду) та складається, відповідно до виписки, з 14 приміщень: 4 спалень, 5 ванних кімнат, вітальна, кухня, передпокій, бойлерна та комора.

      Крім того, так званий російський журналіст може ще похвалитися гостьових будинком, який має площу у 90 квадратних метрів, на яких розмістилися 3 кімнати, дві душові, підвал і крита веранда.

      Також на оприлюднених кадрах видно, що у другому італійському помісті Соловйова йде велике будівництво.

      "Вірний солдат Володимира Путіна будує собі великий басейн, як у сусідів, і проводить загальні ландшафтні роботи", – каже опозиціонер.

      Соловйов, помістя Італія, Комо, Менаджо, Навальний, пропаганда, Росія, Кремль
      Соловйов зараз активно облагородує свою італійську вілла 

      Цікавим є і те, що на паркані помістя висить рендер будівельних робіт, на якому чітко вказано прізвища Соловйова. Водночас у договорі купівлі-продажу пропагандист фігурує як місцевий житель, а розділі "Професія" він назвав себе артистом.

      Соловйов, помістя Італія, Комо, Менаджо, Навальний, пропаганда, Росія, Кремль
      Документи, в яких вказано ім'я Соловйова 

      Відповідно до договору, вартість цієї резиденції становить 1 мільйон 21 тисячу євро (до слова, перша вілла коштує 9 мільйонів євро), а придбав її Соловйов у 2013 році. Коли ж він завершить усе будівництво, то маєток, на переконання Навального, можна буде оцінити у 1,5 мільйона євро або 114 мільйонів рублів (майже 50 мільйонів гривень).

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      "Італійська нерухомість – не єдине на що Соловйов витрачає гроші. До прикладу, нещодавно він витратив доволі велику суму на батьківщині. 14 лютого 2018 року, у День всіх закоханих, Володимир Рудольфович вирішив потішив людину, яку він найбільше за всіх інших кохає, тобто себе, та придбав новенький Maybach, який коштує 15 мільйонів рублів (близько 7 мільйонів гривень). Про це навіть компанія Mercedes повідомила у своєму Instagram, де вони вітають "талановитого журналіста" з придбанням", – зауважив Олексій Навальний.

      Друга вілла пропагандиста Соловйова в Італії та новенький Maybach: дивіться відео 

      Нагадаємо, нещодавно Олексій Навальний і його "Фонд боротьби з корупцією" також з'ясували, що постійний ведучий "Прямих ліній з Путіним" і ще одне обличчя пропагандистського "Росія 1" Сергій Брилов є підданим Великої Британії. Також стало відомо, що його дружина має у власності квартиру в Лондоні, вартість якої становить 700 тисяч фунтів (близько 25 мільйонів гривень).

      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Російська пропаганда Гроші Новини Росії Олексій Навальний
      Джерело: 24 канал
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