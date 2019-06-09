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      Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – українські території знову під загрозою, хто вони вітчизняні олігархи та як з ними боротися, скупчення живої сили та техніки в "ЛНР".

      1. Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії

      Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії

      Почати переговори з Росією з чистого листа та покаятись, Росія не країна агресор, а сусід, з яким треба домовлятись!

      Читайте більше матеріалів про Мінські домовленості

      2. Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати

      олігархи

      Зрозуміти, що відбувається в політиці без розуміння, що таке олігархат неможливо. А олігарх – не просто людина – це імперія. Колись вони народились і обов'язково у кожної з них, як і у самого явища – "олігархат" – буде кінець.

      Читайте більше матеріалів автора

      3. Росія стягує техніку та живу силу в Луганськ

      росія луганськ

      В окупованому Луганську на території трикотажної фабрики "Лутри" постерігається скупчення живої сили та техніки окупантів.

      Новини Луганська – читайте тут!

      4. Що треба знати про дефолт

      дефолт

      Один український олігарх викликав палку дискусію серед людей та політикуму про дефолт. З телеекранів політики почали погрожувати дефолтом та курсом долара по 100 гривень.

      Що таке дефолт та чому в Україні заговорили нього? Більше тут.

      5. Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года

      втрати на Донбасі

      Украина в зоне ООС: общие потери 14 человек, из них 9 – боевые, 5 – не боевые.

      Больше о войне на Донбассе читайте здесь

      Читайте також: Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України Бізнес Війна на Донбасі Публікації Мінські домовленості Втрати
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