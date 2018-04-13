Другий день Безпекового форуму у Києві: виступ чиновників

Україна наступного тижня може продовжити санкції проти Росії. Про це Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив сьогодні на Безпековому форумі у Києві. На ньому представники 30 країн спільно з Україною шукають шляхи вирішення регіональних конфліктів, економічної та енергетичної безпеки.

Про це повідомив кореспондент в ефірі 24 Каналу.

Другий день форуму відзначився не менш гучними заявами, ніж вчорашній. Олександр Турчинов звернув увагу світу на кількість військ, які Кремль зосередив на кордоні навколо України.

Проти нашої держави, можуть бути залучені близько 260 тисяч російських військовослужбовців, 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин, 4 тисячі артилерійських систем,

– наголосив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов.

Промова Арсена Авакова була більш стриманою на компліментарною. Він говорив про рівень довіри до внутрішніх військ. Загалом, позиція українських чиновників збігається. Україна вчиться захищати себе самостійно.

Нагадаємо, у Києві вже в одинадцяте зібрався Безпековий форум, на котрому розглядають економічні питання, на ньому чекають чиновників оборонних відомств США, представників з Литви, Молдови, Польщі, Чехії і Японії.

Що таке Київський Безпековий форум? Київський Безпековий форум був започаткований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Він є щорічним заходом, дискусією на високому рівні, щодо актуальних питань Чорноморського регіону та ширшої Європи. Питання, які обговорюються під час КБФ, торкаються вирішення регіональних конфліктів, економічної та енергетичної безпеки.