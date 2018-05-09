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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Другий день Каннського фестивалю: фото найкращих образів з червоної доріжки

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Каннський фестиваль-2018: фото найкращих образів з червоної доріжки
Каннський фестиваль-2018: фото найкращих образів з червоної доріжки / www.gettyimages.in

Величний Каннський кінофестиваль-2018, який розпочався вчора, 8 травня, і триватиме аж до 19 травня на Лазуровому узбережжі збирає все більше зірок на червоній доріжці.

Так, сьогодні перед фотокамерами червоної доріжки красуються голлівудські актори, режисери, співаки та моделі, які тільки сьогодні прилетіли на фестиваль у Францію. Серед гостей можна побачити таких знаменитостей як Джуліанн Мур, Ірину Шейк, Катрінел Менгіа, Li Yuchun, Крістофа Вальца, Wang Likun, Ньєвеса Альвареса, Маріку Пеллегрінеллі та багато інших відомих персон.

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Конкурсна програма Каннського кінофестивалю в самому розпалі, тому варто очікувати на появу й інших представників кінематографу та фешн-індустрії. Можна підмітити, що цього року найпопулярнішими кольорами образів на червоній доріжці стали чорний та червоний.


Модель Ньєвес Альварес


Модель Ірина Шейк


Актриса Маріка Пеллегрінеллі

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Модель Леомі Андерсон


Модель Кіко Мідзухара


Актор Крістоф Вальц і бізнесвумен Caroline Scheufele


Співачка Tallia Storm


Актриса Шантель Джеффріс

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Актриса Wang Likun


Катрінел Менгіа


Джуліанн Мур


Актриса Луїза Бургуен

Теги: Мода LifeStyle Каннський кінофестиваль Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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