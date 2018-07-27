Другий фінал WBSS пройде 28 вересня в Саудівській Аравії

Фінал World Boxing Super Series в другій середній вазі між Джорджем Гроувзом (28-3, 20 КО) і Каллумом Смітом (24-0, 17 КО) відбудеться 28 вересня в Саудівській Аравії.

У ньому боксери посперечаються за пояса за версією WBA Super, WBC Diamond і кубок Мохамеда Алі. Цим боєм завершиться перший сезон Всесвітньої боксерської суперсерії, який також проходив і у важкій вазі, де переможцем став Олександр Усик, повідомляє офіційний сайт турніру.

Читайте також: Усик розповів, про що розмовляв з Гассієвим під час поєдинку

Цей поєдинок може пройти на новій спортивній арені King Abdullah Sports City, яка розташована в 60 км від Джидди і вміщає близько 60 тисяч глядачів.

Зазначимо, що бій повинен був пройти 2 червня в Лондоні, але через травму Гроувса, яку він отримав в півфінальному бою, він був відкладений. Раніше організатори Суперсерії вже повідомляли, що бій між двома британськими боксерами, швидше за все, відбудеться не на їхній батьківщині.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24