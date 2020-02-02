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      Другий напад із ножем на перехожих у Європі за день: цього разу атакувала жінка – її підстрелили

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      Темношкіра жінка напала з ножем на перехожих у Генті (Бельгія): 2 людини – поранені / Het Laatste Niews

      У центрі бельгійського Гента невідома жінка напала з ножем на перехожих. Правоохоронці, що прибули на місце, інциденту її підстрелили.

      За даними місцевих Het Laatste Niews, зловмисниця мала темний колір шкіри. Їй вдалося поранити двох осіб – одного у живіт, другого в руку. Потерпілих госпіталізували, загрози їхньої смерті немає.

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      Знешкодив зловмисницю патруль поліції, який працював неподалік. Жінці вистрелили в руку. Опісля її затримали. Також правоохоронці затримали чоловіка, який може мати стосунок до злочину.

      Наразі правоохоронці від коментарів утримуються. Цікаво, що напад стався приблизно в ста метрах від відомої в Генті мечеті Аль-Фатх.

      Місце нападу з ножем на перехожих у Бельгії 

      За інформацією ЗМІ, за кілька хвилин після цього на залізничному вокзалі біля міста поліція ліквідувала чоловіка, який розмахував ножем.

      Зауважимо, що схожий інцидент трапився кількома годинами раніше у Лондоні. Тут з ножем на перехожих напав чоловік, щоправда його правоохоронці ліквідували. У результаті нападу щонайменше дві людини зазнали поранень.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Бельгія Кримінальні новини Постраждалі
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