Другий напад із ножем на перехожих у Європі за день: цього разу атакувала жінка – її підстрелили

У центрі бельгійського Гента невідома жінка напала з ножем на перехожих. Правоохоронці, що прибули на місце, інциденту її підстрелили.

За даними місцевих Het Laatste Niews, зловмисниця мала темний колір шкіри. Їй вдалося поранити двох осіб – одного у живіт, другого в руку. Потерпілих госпіталізували, загрози їхньої смерті немає.

Зверніть увагу! Жорстока стрілянина у Німеччині: з'явилось відео з місця масового убивства усієї сім'ї

Знешкодив зловмисницю патруль поліції, який працював неподалік. Жінці вистрелили в руку. Опісля її затримали. Також правоохоронці затримали чоловіка, який може мати стосунок до злочину.

Наразі правоохоронці від коментарів утримуються. Цікаво, що напад стався приблизно в ста метрах від відомої в Генті мечеті Аль-Фатх.

Місце нападу з ножем на перехожих у Бельгії

За інформацією ЗМІ, за кілька хвилин після цього на залізничному вокзалі біля міста поліція ліквідувала чоловіка, який розмахував ножем.

Зауважимо, що схожий інцидент трапився кількома годинами раніше у Лондоні. Тут з ножем на перехожих напав чоловік, щоправда його правоохоронці ліквідували. У результаті нападу щонайменше дві людини зазнали поранень.