Другий тур виборів в Україні: з якими проблемами зіштовхнулися у виборчих комісіях

Після першого туру охочих працювати у виборчих комісіях значно поменшало. Тож, аби доукомплектувати комісії, людей довелося розшукувати навіть через оголошення у соцмережах.

Харківщина

Ще 15 квітня в Харківській області було сім "проблемних" окружних виборчих комісій. Там до останнього не могли укомплектувати дільниці.

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Голова виборчої комісії №171 Віктор Стратілат розповів, що не вистачало 70 людей від штабу одного з кандидатів. Проте, там таки впорались.

Ми звертались до місцевої держадміністрації місцевої, до ЦВК. Через засоби масової інформації, навіть через Facebook люди отримували сповіщення й приходили,

– зазначив він.

Член тієї ж виборчої комісії Денис Ліхачов у першому турі працював у ДВК. Чоловік назвав кілька ймовірних причин, чому так бракує людей. Це – короткий проміжок між турами й збільшена кількість членів комісій на кожен штаб.

Адже, за законом, формувати комісії мають за поданням кандидатів в президенти. Тобто команди Порошенка та Зеленського мали б запропонувати достатньо фахових людей до комісії.



Кількість членів комісій у ДВК від Порошенка та Зеленського

"Думаю, що люди просто не хочуть брати на себе зобов'язання після того, як отримали досвід у першому турі", – припустив Ліхачов.

Луганщина

Гіркий досвід був й на Луганщині. Там в одній з ДВК перший тур виборів закінчився скандалом. Через обстріли дільниця закрилася на три години раніше встановленого часу.



Дільницю на Луганщині закрили раніше через обстріли

Все відбулося за згодою окружної виборчої комісії. Проте спостерігач від кандидата Володимира Зеленського, приїхавши на дільницю, склав протокол начебто про порушення.

Луганщина й досі залишається недоукомплектованою.

Дніпро

А ось в Дніпрі взагалі вдалися до "дублювання". Ті, хто у першому турі були спостерігачами, у другому подалися на членів виборчих комісій. Залишаючи за собою й повноваження спостерігачів, що суперечить законодавству.

Це – принципове порушення виборчого законодавства. Одна й та ж людина не може обіймати під час виборчого процесу дві посади в органах адміністрування,

– пояснив Станіслав Жолудєв, голова правління Комітету виборців України.

Ужгород

А от в Ужгороді відмовляються працювати під час другого туру через великі релігійні свята.

"Ми змогли зібрати майже шість тисяч людей. Наші південні округи Закарпаття мають відношення до угорських нацменшин. Там складніше, адже голосування 21 квітня припадає на Великдень", – зазначив Ігор Кривошеєв, представник Володимира Зеленського на Закарпатті.

Як уникнути таких проблем

Аналітик Громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев впевнений: ніхто умисно дестабілізувати організацію виборів не планує. Адже, в першу чергу, це невигідно кандидатам. Брак членів комісій він пояснив тим, що люди втратили мотивацію.

Щоб таких подібних ситуацій не виникало, експерт порадив завчасно готувати потенційних членів комісії. Й все коштом політичних партій, які фінансує держава. Тим часом у ЦВК наголосили, що все – під контролем. Дільниці формуються, вибори відбудуться.