Другий за добу вибух на території ресторану пролунав у Одесі

Уранці 22 січня у Приморському районі Одеси у ресторані "Блеф" пролунав вибух. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

За інформацією обласної поліції, вибух пролунав в одному з технічних приміщень ресторану. Судячи з оприлюднених фото, це пральня. Згодом правоохоронці встановили, що здетонував саморобний вибуховий пристрій.

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Вибух пролунав у пральні одеського ресторану "Блеф"

Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань: кваліфікація – умисне знищення або пошкодження майна.

Окрім правоохоронців на місці також працювали рятувальники, однак пожежі після вибуху не було. Також територію навколо закладу обстежують кінологи та вибухотехніки. Поліція поліція перевіряє, чи є пов’язаним цей вибух із тим, що стався напередодні, 21 січня, передає ТСН.

Відео вибуху у ресторані в Одесі

24 канал повідомляв, що 22 січня в Одесі у Ванному провулку поблизу ресторану "Арт-Шат" пролунав вибух, внаслідок чого один чоловік постраждав, проте від подальшої госпіталізації відмовився.



За інформацією місцевих ЗМІ, це могла бути імітація замаху на відомого одеського забудовника Олега Невзорова, який власне проходив повз заклад зі своїм знайомим. Крім того, одна з версій, яку розглядає поліція, – це справа житлового комплексу "Золотий берег", що є відомим у місті довгобудом і на його проблемі неодноразово наголошували одеські активісти.



Також правоохоронці сповістили, що вибух було здійснено радіокерованим пристроєм.