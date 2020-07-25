У Львові з 25 липня на вулиці міста виїхав мотопатруль поліції. З цієї нагоди навіть відбувся урочистий запуск мотопатруля. Львів став усього другим після Києва містом, де на дорогах працюватимуть копи на мотоциклах.

Це дозволить ще ефективніше реагувати на потреби громади, зокрема у разі дорожніх пригод, пояснили в Міністерстві внутрішніх справ України.

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Першими мотопатрульними у Львові стали всього 9 поліцейських. Вони пройшли спецкурс управлінням мотоциклом, а викладали його інструктори, які проходили навчання в інспекторів канадської місії поліції.

Техніка точного водіння, правильне виконання різноманітних точних маневрів на низькій швидкості, а також безпечна експлуатація мотоциклів за різних погодних умов і дорожніх поверхонь – це все інспектори пройшли на навчанні,

– запевнили у МВС.

Мотопатрульні оснащені спеціальними приладами зв'язку, засобами особистої безпеки. Вони також додатково пройшли курси домедичної допомоги.

Раніше у Львові діяли автомобільні, піші й велосипедні патрулі поліції. Тепер до них долучаються ще й мотопатрулі, які раніше були лише в Києві.

Мотопатруль поліції у Львові: дивіться фото