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      Дружба России и Беларуси под угрозой

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      Торговая война Беларуси и России уже на подходе
      Торговая война Беларуси и России уже на подходе / Фото из открытых источников

      С завтрашнего дня, согласно распоряжению Россельхознадзора в Россию запрещено поставлять из Республики Беларусь яблоки и груши.

      Связано это с тем, что, якобы, из Беларуси в Россию завозят санкционную продукцию из Европы. Правда, узнали об этом, почему-то, лишь в апреле этого года.

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      Итак, стартует очередная торговая война между Беларусью и Россией. Перечислять все, что были до этого, не имеет смысла, ведь трения между двумя "братскими" странами уже несут не скандальный, а несколько комичный характер. Особенно с учетом тех оснований, которые озвучиваются в качестве оправдания подобных мер.

      В действительности вовсе не контрафактные яблочки и груши с ГМО производства стран НАТО стали причины очередных торговых трений. Это накопившиеся претензии Москвы к Минску, последней точкой в которых стал нефтяной вопрос. Напомню, что Минск уже отказал своим партнерам в предложении перейти на общую валюту – российский рубль и построить российскую военную авиабазу. Но куда больше Кремль разочаровало намерение Беларуси увеличить на 23% цену за транзит российской нефти в Европу.

      В Минске повышение цен на транзит нефти считают справедливой компенсацией намерению России обнулить экспортную пошлину. За счет этого Беларусь и пополняет ежегодно свой бюджет на $300-400 млн, облагая экспортной пошлиной часть продаваемой в ЕС нефти.

      К слову, буквально на днях стало известно, что Россия выделит Беларуси $600 млн, на рефинансирование платежей погашающие основной долг, который ранее выдала Беларуси Россия же. Возможно, это был своеобразный подкуп Лукашенко, дабы тот оставил тарифы на транзит нефти в покое. Но в Минске сделали вид, что не поняли намека Белокаменной и продолжили свою игру в компенсацию.

      Что же, до чего доведет эта торговая война – покажет время. Ведь авиабаза – авиабазой, а рублевая зона , рублевой зоной. Но когда заходит речь о нефти и газе, у кремлевского пса начинается неконтролируемое слюноотделение. Особенно в эпоху нехватки финансирования и стагнации. А потому, возможно, Лукашенко в данном случае действительно решил поиграть с огнем.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Газ Новини Білорусі Торгівля
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