Дружина загиблого волонтера АТО Віталія Панича розповіла про те, як до нього ставилися в лікарні. Вона заявила, що її чоловіка виписали з реанімації примусово.

У Віталія Панича був конфлікт з лікарями, розповіла його дружина, повідомляє 5 канал.

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Госпіталізація волонтера

Все розпочалося з того, що у волонтера температура піднялася під 39, був жахливий головний біль та слабкість. Однак лікарі рекомендували лікуватися вдома.

Чоловіку ставало гірше, рідні наполягали на госпіталізації. Рентген показав пневмонію. Панича перевели в реанімацію.

За словами волонтера та голови правління ГО "Ініціатива +" Валентини Варави, коронавірус у нього не підтвердили.

Конфлікт з лікарями

Дружина Панича розповідає, що в лікарні у її чоловіка трапився конфлікт з лікарями. Причина – він відмовився від деяких маніпуляцій. Після цього йому не дозволили підігріти їжу в мікрохвильовці. Медики пояснили, що хворі не мають права нею користуватися.

Згодом Віталія без відповідних документів виписали з лікарні.

Температури у нього не було. Пневмонія, ниркова недостатність, печінкова недостатність, лікар відмовився ставити йому крапельницю,

– розповіла дружина.

Примусова виписка та погіршення стану

За її словами, чоловіку просто відкрили двері з палати реанімації та виставили на вулицю. Вдома волонтеру знову стало гірше. Рідні повторно викликали швидку, його госпіталізували. А через день – 7 червня – він помер.

Дружина переконана, що лікарі не мали права його виписувати.

Зникнення речей та документів

Після смерті Віталія його дружина приїхала з родичами в лікарню, щоб забрати тіло. Там сказали, що це неможливо, бо його речі та документи зникли.

Синьої сумки з речами, паспорта, коду, пенсійного посвідчення, тобто взагалі нічого немає. Ну і немає п'ять тисяч гривень і немає телефону,

– розповіла Валентина Варава.

Спершу медики категорично відмовили дружині в ознайомленні з медичними документами. Згодом поліція провела там слідчі дії.