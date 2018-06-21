Дружина – супергерой: Енріке Іглесіас розповів про батьківство
Іспанський співак Енріке Іглесіас поділивсся тим, як він з дружиною Анною Курніковою справляються з новими обов'язками батьків двох близнят.
Про це виконавець розповів в інтерв'ю іспанському виданню "HOLA!".
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Це неймовірно! Багато хто мене питає, як це – виховувати двох дітей, якщо і з однією дитиною так важко? На це я відповідаю, що справжній супергерой в нашій родині – Анна. Вона єдина в своєму роді. Ніколас і Люсі – мої перші діти, тому я не знаю різниці між вихованням одного або двох дітей,
– заявив Енріке Іглесіас.
Співак зазначив, що насамперед він хоче бути хорошим батьком і гідно виховати близнят здоровими і щасливими.
Дивіться зворушливе відео, яке показав Енріке Іглесіас:
Нагадаємо, в Іглесіаса та Курнікової народилися хлопчик та дівчинка, яких назвали Ніколасом і Люсі. За неофіційною інформацією, пологи відбувались 16 грудня 2017 року в одній із клінік Маямі.