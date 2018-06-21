Дружина Андрія Ярмоленка показала спокусливі фото з відпочинку на Мальдівах
Сім'я українського футболіста Андрія Ярмоленка зараз відпочиває на Мальдівах. Дружина Інна Ярмоленко активно поширює яскраві фото у соцмережах.
Про це жінка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
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"Мій улюблений фотограф Андрій Ярмоленко. Добре, коли чоловік – майстер на всі руки", – прокоментувала фото дружина Ярмоленка.
Інна Ярмоленко демонструє прихильникам чудову фігуру. Разом з цим, Андрій та Інна Ярмоленки поїхали на відпочинок лише вдвох, оскільки на фото дітей подружжя немає.
"Рай на землі точно тут", – додає вона.
Андрій Ярмоленко з дружиною на відпочинку / Instagram
Джерело: 24 Канал
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