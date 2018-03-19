Дружина Дмитра Ступки показала прес і зізналася, скільки важить

Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча Поліна Логунова у черговий раз похизувалася своїм тілом у Instagram.

Логунова поділилася знімком пресу і написала, скільки важить. Поліну не раз звинувачували користувачі мережі, що вона надто худа. За словами дівчини, вона важить 55 кілограм при зрості 170 см.

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"Мої 55 кг, зріст 170! Виявляється, важлива цифра на вагах, а не відображення в дзеркалі або стан здоров'я, не для всіх, але такі унікальні люди ще є", – написала Логунова.

Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova) 18 Бер 2018 р. о 2:00 PDT

Нагадаємо, в квітні 2017-го дружина Ступки народила першу дитину – доньку Богдану. Молода мама завзято почала працювати над фігурою і дуже скоро стала стрункішою, ніж до вагітності.

Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova) 12 Лют 2018 р. о 12:25 PST