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Дружина Джастіна Тімберлейка поділилась секретом щасливого шлюбу

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Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл
Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / www.gettyimages.in

Американська актриса і модель Джессіка Біл, яка з 2012 року перебуває у щасливому шлюбі з музикантом та актором Джастіном Тімберлейком, розповіла про секрет щастя та любові у спільному подружньому житті.

Про це зірка розповіла виданню People.

За словами Джессіки, запорукою щасливих стосунків є довіра і багато розмов одне з одним.

Спілкування, спілкування і ще раз спілкування. Здатність чесно висловлювати свої почуття і потреби. Просто будьте чесні з вашим партнером. Для нас це досі працює,
– поділилася Біл.

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Варто знати, що Джастін і Джессіка виховує трирічного сина Сайласа Рендалла, а їхнє подружжя вважають одним з найідельніших в Голлівуді. Минулого тижня Джастін, до прикладу, опублікував миловидне фото з дружиною, яке підписав: "Вона завжди може сховатися за моєю спиною".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Психологія
Джерело: 24 Канал
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